Google Lens: come usare l’intelligenza artificiale per semplificare le attività quotidiane

Spesso viene sottovalutata la grande utilità di alcuni strumenti di Google, tra cui appunto Google Lens. Questa è un’app che combina la fotocamera con l’intelligenza artificiale per riuscire a riconoscere ciò che gli utenti inquadrano. Si possono ottenere pertanto delle traduzioni in tempo reale ma anche informazioni sull’oggetto in questione, cosa che può accadere su tutti i dispositivi Android ed iOS grazie all’applicazione ufficiale di Google.

La funzione più conosciuta è la riconoscenza visiva. Inquadrando un prodotto, Lens ne identifica il nome, le recensioni e i negozi che lo vendono online. È utile per confrontare prezzi o trovare un oggetto visto in un negozio fisico.

Allo stesso modo, l’app riconosce piante, animali, monumenti e opere d’arte, mostrando schede informative e collegamenti diretti a siti affidabili. È una funzione pratica per chi viaggia o studia, ma anche per semplice curiosità.

Tra le funzioni più comode c’è Traduci, che traduce in tempo reale il testo visualizzato. Basta puntare la fotocamera su un menu, un’insegna o un documento in lingua straniera per vedere apparire la traduzione direttamente sull’immagine, con lo stesso stile e colore del testo originale.

Strumenti pratici per studio e lavoro

Google Lens è utile anche per chi lavora o studia. Inquadrando un testo stampato, l’AI lo riconosce e permette di copiarlo sul telefono o sul computer, grazie alla sincronizzazione con Chrome. È un modo rapido per digitalizzare appunti o estrarre dati da un foglio, senza doverli riscrivere.

Un’altra funzione interessante è Compiti, pensata per studenti: basta scattare una foto a un’equazione o a un problema, e Lens mostra passaggi e spiegazioni, non solo la risposta. È un supporto educativo, non un semplice risolutore automatico.

L’app integra anche una modalità Shopping, che suggerisce capi simili o complementari a quelli fotografati, con link diretti ai negozi. In più, può analizzare codici QR, biglietti da visita e perfino piatti nei menu, collegandosi ai risultati su Maps o a recensioni online.

Con l’evoluzione dell’AI generativa, Google Lens è diventato un assistente visivo completo: non si limita più a riconoscere ciò che si vede, ma interpreta, collega e propone azioni concrete. Un alleato pratico per ogni giorno, in grado di unire fotocamera e intelligenza in un unico gesto naturale.