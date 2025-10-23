Ad
Google Lens: come usare l’intelligenza artificiale per semplificare le attività quotidiane

Un assistente visivo sempre pronto, o meglio questa è la funzione che riveste Google Lens in favore degli utenti che lo utilizzano.

scritto da Felice Galluccio
Spesso viene sottovalutata la grande utilità di alcuni strumenti di Google, tra cui appunto Google Lens. Questa è un’app che combina la fotocamera con l’intelligenza artificiale per riuscire a riconoscere ciò che gli utenti inquadrano. Si possono ottenere pertanto delle traduzioni in tempo reale ma anche informazioni sull’oggetto in questione, cosa che può accadere su tutti i dispositivi Android ed iOS grazie all’applicazione ufficiale di Google.

La funzione più conosciuta è la riconoscenza visiva. Inquadrando un prodotto, Lens ne identifica il nome, le recensioni e i negozi che lo vendono online. È utile per confrontare prezzi o trovare un oggetto visto in un negozio fisico.
Allo stesso modo, l’app riconosce piante, animali, monumenti e opere d’arte, mostrando schede informative e collegamenti diretti a siti affidabili. È una funzione pratica per chi viaggia o studia, ma anche per semplice curiosità.

Tra le funzioni più comode c’è Traduci, che traduce in tempo reale il testo visualizzato. Basta puntare la fotocamera su un menu, un’insegna o un documento in lingua straniera per vedere apparire la traduzione direttamente sull’immagine, con lo stesso stile e colore del testo originale.

Strumenti pratici per studio e lavoro

Google Lens è utile anche per chi lavora o studia. Inquadrando un testo stampato, l’AI lo riconosce e permette di copiarlo sul telefono o sul computer, grazie alla sincronizzazione con Chrome. È un modo rapido per digitalizzare appunti o estrarre dati da un foglio, senza doverli riscrivere.

Un’altra funzione interessante è Compiti, pensata per studenti: basta scattare una foto a un’equazione o a un problema, e Lens mostra passaggi e spiegazioni, non solo la risposta. È un supporto educativo, non un semplice risolutore automatico.

L’app integra anche una modalità Shopping, che suggerisce capi simili o complementari a quelli fotografati, con link diretti ai negozi. In più, può analizzare codici QR, biglietti da visita e perfino piatti nei menu, collegandosi ai risultati su Maps o a recensioni online.

Con l’evoluzione dell’AI generativa, Google Lens è diventato un assistente visivo completo: non si limita più a riconoscere ciò che si vede, ma interpreta, collega e propone azioni concrete. Un alleato pratico per ogni giorno, in grado di unire fotocamera e intelligenza in un unico gesto naturale.

