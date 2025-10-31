App RingConn Smart Ring: nuovo aggiornamento in arrivo

I dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute stanno registrando una crescita significativa. Ciò sta spingendo le aziende a trasformare la semplice raccolta di dati in strumenti di analisi. In tale contesto si inserisce RingConn, nota per i suoi smart ring. L’azienda ha recentemente aggiornato la propria app companion per Android e iOS, arrivando alla versione 3.12.x. L’aggiornamento, che non richiede modifiche al firmware dell’anello, punta a offrire agli utenti un’esperienza più completa nella gestione del proprio benessere quotidiano.

Nuovo aggiornamento per l’app RingConn Smart Ring

Al centro della novità c’è la nuova scheda “Salute”, che sostituisce la precedente sezione Tendenze. Tale spazio funge da vero hub per monitorare il benessere generale, condensato in un punteggio sullo stile di vita calcolato a partire da sette fattori principali. Ovvero preparazione pre-sonno, ritmo e recupero del sonno, attivazione di sveglia, rischio di sedentarietà, intensità e regolarità dell’esercizio fisico. Ogni parametro viene aggiornato continuamente e consente di visualizzare le variazioni rispetto alle settimane precedenti. Mentre messaggi sintetici e report settimanali o annuali aiutano a interpretare i dati in modo pratico.

Il monitoraggio della salute femminile è stato arricchito con statistiche sul ciclo. Oltre che variazioni di temperatura della pelle e tendenze di sintomi e umore. Un elemento innovativo è il parametro Wake-up activation, pensato per monitorare l’esposizione alla luce prima di dormire e al risveglio. Analizzando, in tal modo, come l’ambiente influisca sulla qualità del sonno e sull’energia mattutina. Tale funzione è disponibile solo sugli anelli Gen 2. Mentre i modelli di prima generazione non la supportano.

Con tale aggiornamento, RingConn conferma la sua attenzione a trasformare i dati raccolti in strumenti concreti per migliorare le abitudini e lo stile di vita degli utenti. Il percorso seguito dall’azienda riflette un trend più ampio nel settore dei wearable. Non si tratta più solo di misurare parametri fisici, ma di offrire informazioni comprensibili e utilizzabili per il benessere quotidiano.