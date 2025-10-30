Ad
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Optima: Super Mobile Smart, l’offerta economica che conquista per chiarezza

Optima propone una soluzione a meno di 5 euro al mese, con 100 giga e spedizione gratuita della SIM.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Optima Mobile

Tra i gestori virtuali che stanno guadagnando sempre più attenzione nel panorama italiano, Optima si distingue per la sua offerta semplice e conveniente. La nuova Super Mobile Smart, disponibile per tutti senza restrizioni sull’operatore di provenienza, combina un prezzo competitivo con un servizio affidabile. Con 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, rappresenta una delle soluzioni più interessanti nella fascia sotto i 5 euro.

Prezzo accessibile e SIM scontata

Il costo mensile della Super Mobile Smart è di 4,95 euro, con spedizione gratuita e una SIM in promozione a 9,90 euro, scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. Il primo pagamento complessivo è quindi di 14,85 euro, una cifra contenuta che copre il costo della SIM e il primo canone mensile.

L’offerta è valida per tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di provenienza, e può essere attivata direttamente online in pochi minuti. Non sono previste rimodulazioni, vincoli o costi nascosti, una scelta che conferma la volontà di Optima di mantenere un rapporto diretto e trasparente con i propri clienti.

Bonus “Porta un amico” e riconoscimento nazionale con Optoma

Un elemento distintivo di questa promozione è il programma “Porta un amico”, che regala 5 euro di ricarica gratuitasia a chi invita sia alla persona invitata. Un modo semplice per premiare la fiducia e incentivare la condivisione del servizio.

A testimoniare la qualità della proposta c’è anche un riconoscimento ufficiale: la Super Mobile Smart è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, in base a una ricerca condotta da Circana. Un risultato che premia le offerte capaci di unire innovazione, valore e soddisfazione dei consumatori.

Con questa iniziativa, Optima rafforza la sua posizione nel mercato mobile, proponendo una tariffa che coniuga prezzo, semplicità e qualità del servizio, confermandosi una scelta concreta per chi cerca convenienza e affidabilità in un’unica soluzione. Si tratta di opportunità molto interessanti che dovete solo valutare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!