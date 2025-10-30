Optima: Super Mobile Smart, l’offerta economica che conquista per chiarezza

Tra i gestori virtuali che stanno guadagnando sempre più attenzione nel panorama italiano, Optima si distingue per la sua offerta semplice e conveniente. La nuova Super Mobile Smart, disponibile per tutti senza restrizioni sull’operatore di provenienza, combina un prezzo competitivo con un servizio affidabile. Con 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, rappresenta una delle soluzioni più interessanti nella fascia sotto i 5 euro.

Prezzo accessibile e SIM scontata

Il costo mensile della Super Mobile Smart è di 4,95 euro, con spedizione gratuita e una SIM in promozione a 9,90 euro, scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. Il primo pagamento complessivo è quindi di 14,85 euro, una cifra contenuta che copre il costo della SIM e il primo canone mensile.

L’offerta è valida per tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di provenienza, e può essere attivata direttamente online in pochi minuti. Non sono previste rimodulazioni, vincoli o costi nascosti, una scelta che conferma la volontà di Optima di mantenere un rapporto diretto e trasparente con i propri clienti.

Bonus “Porta un amico” e riconoscimento nazionale con Optoma

Un elemento distintivo di questa promozione è il programma “Porta un amico”, che regala 5 euro di ricarica gratuitasia a chi invita sia alla persona invitata. Un modo semplice per premiare la fiducia e incentivare la condivisione del servizio.

A testimoniare la qualità della proposta c’è anche un riconoscimento ufficiale: la Super Mobile Smart è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, in base a una ricerca condotta da Circana. Un risultato che premia le offerte capaci di unire innovazione, valore e soddisfazione dei consumatori.

Con questa iniziativa, Optima rafforza la sua posizione nel mercato mobile, proponendo una tariffa che coniuga prezzo, semplicità e qualità del servizio, confermandosi una scelta concreta per chi cerca convenienza e affidabilità in un’unica soluzione. Si tratta di opportunità molto interessanti che dovete solo valutare.