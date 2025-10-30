Android Auto: due novità molto apprezzabili arrivano in silenzio

Come ben sapete, Google si occupa di mantenere tutte le proprie applicazioni e piattaforme costantemente aggiornate, all’interno di questa dinamica ovviamente rientra Android auto che rappresenta sicuramente il software di punta per quanto riguarda la guida interconnessa tramite Android, come se non bastasse tra l’altro, spesso Google introduce novità all’interno dei propri software senza annunciarle in maniera esplicita e plateale, ed è proprio quello che è successo con le due novità di cui parliamo oggi che sono arrivate all’interno di Android auto e Google Maps installato al suo interno e sicuramente faranno piacere a molti utenti dal momento che si tratta di due cambiamenti che arrivano grazie ai feedback della community.

Due novità molto desiderate

La prima novità riguarda l’interfaccia grafica di Android auto e Google Maps durante la navigazione, ora infatti quando si apre una tra le due piattaforme, non vengono più mostrate le mete suggerite, l’intero banner a scorrimento infatti è stato completamente rimosso dopo le numerose segnalazioni da parte della community che non apprezzava particolarmente questa funzionalità, poiché spesso venivano proposte mete davvero prive di senso e tutto quanto non faceva altro che occupare spazio prezioso all’interno dell’interfaccia grafica.

L’altra novità che arriva sempre per quanto riguarda Google Maps eseguito all’interno di Android auto riguarda le auto dotate di un sistema di infotainment su un display piccolo, ovviamente la presenza di una diagonale non troppo ampia non permette di visualizzare tutti i pulsanti disponibili e di conseguenza il sistema dà la priorità di visualizzazione ai pulsanti ritenuti più importanti, d’ora in avanti anche sui display piccoli sarà presente e visualizzato il pulsante per effettuare delle segnalazioni come: interruzioni sulla strada, incidenti, autovelox e tanti altri, questo pulsante prendere il posto di quello per attivare la navigazione vocale.

Ovviamente questi aggiornamenti vengono distribuiti da Google in modo silente e per poterle ricevere l’unica cosa che l’utente deve prestare attenzione a fare è quella di mantenere le due applicazioni aggiornate all’ultima versione.