Optima, per Halloween arriva Super Mobile 150 Limited Edition

Con l’avvicinarsi della festività di Halloween, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno cominciando a proporre alcune iniziative dedicate. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha reso disponibile la sua nuova proposta. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta nota con il nome di Optima Super Mobile 150 Limited Edition.

Optima Mobile, per Halloween arriva la nuova offerta Optima Super Mobile 150 Limited Edition

Per celebrare la festività di Halloween ormai imminente, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha reso disponibile una nuova proposta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile 150 Limited Edition.

Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, sarà a disposizione degli utenti per un periodo di tempo limitato. Secondo quanto riportato, la nuova offerta dell’operatore sarà infatti disponibile a partire dalla giornata di oggi 24 ottobre 2025 fino alla giornata del prossimo 2 novembre 2025. Non è da escludere che Optima Mobile possa decidere di prorogare ulteriormente la sua disponibilità.

Nello specifico, con l’offerta Optima Super Mobile 150 Limited Edition gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle davvero interessante. Gli utenti potranno infatti utilizzare fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Un’altra cosa interessante di questa nuova offerta è sicuramente il suo prezzo. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa pari a soli 4,95 euro al mese.

Secondo quanto riportato, la nuova offerta sarà disponibile all’attivazione esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore. Al momento dell’attivazione, sarà previsto un costo scontato per la scheda sim pari a 9,90 euro anziché 19,90 euro.

Si tratta dunque di un’ottima opportunità per tutti coloro che vogliono passare a Optima Mobile.