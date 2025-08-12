Kena Mobile vs Optima: tariffe low cost fino a 230GB al mese

Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM, propone un’interessante offerta denominata Promo Rush 130. L’obiettivo è attrarre utenti in portabilità da Iliad e da altri operatori virtuali, offrendo una tariffa semplice, chiara e con un costo contenuto. Il pacchetto comprende 230 giga in 4G, minuti illimitati, 200 SMS e un prezzo fisso di 6,99€ al mese, con primo mese gratuito e spedizione della SIM compresa.

L’offerta è senza vincoli, disponibile in tutta Italia e accessibile anche online, rendendola particolarmente appetibile per chi vuole risparmiare fin da subito. La copertura TIM garantisce buone prestazioni anche nelle aree più difficili, soprattutto per la navigazione dati.

Optima Super Mobile Smart: meno giga ma prezzo imbattibile

Optima risponde con la sua Super Mobile Smart, che punta tutto su un prezzo bassissimo: 4,95€ al mese, senza costi nascosti. Il pacchetto comprende 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, senza restrizioni in base all’operatore di provenienza. La SIM, attualmente scontata, costa 9,90€ (invece dei canonici 19,90€), e la spedizione è gratuita. Il costo iniziale da sostenere è quindi 14,85€, comprensivo del primo canone.

Una peculiarità dell’offerta è il programma “porta un amico”, grazie al quale sia chi invita che chi viene invitato ottengono 5€ di ricarica omaggio. La proposta è valida anche per chi sceglie di attivare una nuova linea. In più, la promo è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, secondo una ricerca condotta da Circana.

Due visioni del risparmio: più giga o meno spesa

Kena Mobile vs Optima mette a confronto due soluzioni estremamente economiche. Kena punta sulla quantità, offrendo più del doppio dei giga, un mese gratuito e copertura TIM. Optima gioca d’anticipo con il prezzo più basso in assoluto, attivazione aperta a tutti e riconoscimenti dal mercato. Chi ha bisogno di più traffico dati potrebbe orientarsi su Kena, mentre chi vuole risparmiare ogni centesimo può considerare Optima una scelta vincente.