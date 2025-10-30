Kena Mobile: 230 GB in 4G e primo mese gratis per chi passa da Iliad o virtuali

Tra i gestori virtuali più apprezzati per affidabilità e trasparenza, Kena Mobile torna a farsi notare con una nuova proposta conveniente: la Promo Rush 130. L’offerta si distingue per l’ottimo equilibrio tra prezzo e contenuti, offrendo 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, al costo mensile di 6,99 euro. A completare il quadro c’è un vantaggio non da poco: il primo mese è completamente gratuito.

Un’offerta pensata per chi arriva da Iliad e operatori virtuali

La Promo Rush 130 è riservata agli utenti che decidono di passare a Kena Mobile da Iliad o da operatori virtuali. In questo modo, l’operatore del gruppo TIM punta ad ampliare la propria base clienti, offrendo un’alternativa solida e conveniente a chi cerca una connessione stabile con la garanzia della rete 4G di TIM, nota per la sua ampia copertura sul territorio nazionale.

Oltre al prezzo competitivo, Kena Mobile conferma la sua filosofia “senza sorprese”: nessun costo nascosto, nessuna rimodulazione nel tempo, e una gestione dell’offerta chiara e immediata direttamente dall’app ufficiale o dal sito web.

Attivazione semplice e SIM gratuita solo con Kena Mobile

L’attivazione della Promo Rush 130 è alla portata di tutti. La SIM viene consegnata gratuitamente, senza spese di spedizione, rendendo l’intero processo rapido e privo di costi extra. Il pagamento del canone mensile avviene dopo il primo mese gratuito, garantendo così un inizio senza impegno.

Grazie ai 230 giga disponibili ogni mese, la tariffa è ideale per chi utilizza intensamente la connessione mobile per streaming, social network o lavoro in mobilità. I minuti illimitati e i 200 SMS completano un pacchetto completo, perfetto per restare connessi in ogni momento.

Con la Promo Rush 130, Kena Mobile conferma la propria strategia vincente: offerte semplici, prezzi bassi e trasparenza assoluta. Un piano pensato per chi desidera grandi quantità di dati e una rete affidabile, senza compromessi né costi nascosti.