Very Mobile: 200 GB in 5G e zero costi di attivazione, la promo aperta a tutti

Nel panorama delle offerte mobili italiane si fa spazio una proposta interessante firmata Very Mobile, il gestore virtuale che continua a distinguersi per la chiarezza e la semplicità delle sue tariffe. La nuova offerta da 6,99 euro al mese per sempre rappresenta una delle soluzioni più equilibrate del momento, grazie a 200 giga mensili, 5G gratuito incluso, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori.

Prezzo stabile e primo mese gratuito

Uno dei punti di forza di questa promozione è la trasparenza del prezzo, che resta invariato nel tempo, senza rimodulazioni o costi aggiuntivi. A rendere l’offerta ancora più conveniente c’è il primo mese gratuito, un vantaggio concreto che permette di provare il servizio senza spendere nulla all’inizio.

L’attivazione costa soltanto 0,99 euro una tantum, una cifra simbolica che si paga solo la prima volta. Inoltre, la SIM è disponibile in due versioni, quella fisica tradizionale e la eSIM virtuale, che consente di attivare la linea in pochi minuti senza attendere la consegna del supporto fisico.

Accesso aperto a tutti e attivazione con SPID

A differenza di altre offerte del mercato, la tariffa Very Mobile da 6,99 euro è disponibile per tutti, senza distinzioni in base all’operatore di provenienza. Questo significa che chiunque può attivarla, sia passando da un altro gestore sia richiedendo un nuovo numero.

L’attivazione può essere completata online, anche tramite SPID, semplificando ulteriormente le procedure di riconoscimento. Una volta attiva, la linea offre navigazione in 5G con un dispositivo compatibile e all’interno delle aree coperte dalla rete Very Mobile, che si appoggia su un’infrastruttura affidabile e in costante espansione.

Con questa promozione, Very Mobile conferma la propria strategia: unire prezzi chiari, ampia disponibilità di giga e massima flessibilità. Una proposta pensata per chi cerca un piano completo, stabile nel tempo e con la garanzia di un servizio trasparente e facilmente gestibile.