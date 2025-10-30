YouTube: arriva il timer per chi guarda troppo gli shorts

Diverso tempo tutte le varie società di social media si ritrovano ad affrontare svariate cause da diversi enti, privati, procuratori o distretti scolastici, che accusano queste ultime di distribuire strumenti che vanno a danneggiare la salute mentale degli utenti che ne fanno utilizzo, tra queste società è presente anche YouTube, la quale si ritrova a gestire numerosi grattacapi per quanto riguarda i suoi video brevi in formato verticale, stiamo parlando degli shorts, questi ultimi infatti portano spesso i consumatori a trascorrere diverse ore sulla piattaforma ignorando le attività da svolgere nella vita reale, tutto ciò ovviamente porta giovamento a YouTube dal momento che accresce il tempo trascorso sulla piattaforma e tale elemento attira in modo esplicito gli investitori, ma allo stesso tempo rappresenta un problema per chi soffre di questa vera e propria dipendenza.

Arriva il timer

Sotto lo stimolo scaturito dunque dai numerosi problemi legali che tutto ciò comporta, YouTube ha deciso di prendere un provvedimento che punta a trovare il giusto equilibrio tra ciò che è doveroso verso la salute degli utenti e ciò che ovviamente giova all’economia della piattaforma, la soluzione si chiama consapevolezza, YouTube infatti vuole sensibilizzare l’utente su questa problematica senza però obbligarlo a interromperla, bensì lasciandogli la possibilità di scegliere in modo totalmente consapevole se continuare tale comportamento oppure no.

Di conseguenza la società ha deciso di introdurre un timer che può essere attivato e regolato dall’utente, una volta superato il tempo limite impostato la piattaforma avviserà l’utente di aver sforato il numero di minuti consentito senza però bloccare in modo arbitrario la fruizione dei contenuti, questo blocco infatti può essere facilmente ignorato e disattivato, tutto ciò secondo YouTube punta a rendere l’utente consapevole senza creare nessun tipo di imposizione.

Questa funzionalità è già in fase di roll out all’interno di YouTube negli Stati Uniti e numerosi utenti infatti stanno notando la comparsa all’interno della propria piattaforma YouTube, probabilmente il rilascio globale arriverà nei prossimi giorni.