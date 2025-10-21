Kena Mobile: Promo Rush 130, 230 GB e primo mese gratuito a 6,99€

Tra le proposte più interessanti nel mondo delle tariffe mobili, Kena Mobile si fa notare con la nuova Promo Rush 130, un’offerta completa e conveniente dedicata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali. Il piano ha un costo di 6,99€ al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e ben 230 giga in 4G per navigare ogni mese.

Un aspetto che rende la promozione ancora più vantaggiosa è il primo mese gratuito, una formula che consente di testare la qualità del servizio senza sostenere alcun costo iniziale di rinnovo. La consegna della SIM è gratuita, e la procedura di attivazione può essere completata online in pochi minuti, con un processo semplice e trasparente come da tradizione del marchio. Scegliere un provider virtuale ormai non è diventato più raro, in quanto sono moltissimi gli utenti che optano per queste soluzioni ormai super vantaggiose e trasparenti.

Prezzo fisso e servizi inclusi per una navigazione senza limiti

Kena Mobile, gestore virtuale di proprietà di TIM, si distingue per la chiarezza delle sue offerte e per l’assenza di costi nascosti. Anche in questo caso, il prezzo resta fisso per sempre, senza rimodulazioni o variazioni future. L’offerta consente di navigare in rete 4G con una connessione stabile e veloce, sfruttando la copertura capillare garantita dall’infrastruttura TIM.

Oltre ai minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi, la Promo Rush 130 offre anche 200 SMS mensili, ideali per chi continua a utilizzare i messaggi tradizionali. L’equilibrio tra costo, quantità di giga e qualità della rete rende questa promozione una delle più competitive nella fascia sotto i 7 euro.

Grazie al primo mese omaggio, alla spedizione gratuita e alla semplicità di attivazione, Kena Mobile conferma la propria strategia: offrire piani mobili accessibili, ricchi di contenuti e senza sorprese. Non resta altro che valutare la sottoscrizione di questa offerta mobile, la quale sarà ancora disponibile per un po’.