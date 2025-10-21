Ad
Kena Mobile: Promo Rush 130, 230 GB e primo mese gratuito a 6,99€

Kena Mobile rilancia con una tariffa 4G ricca di dati, minuti illimitati e zero costi di spedizione.

scritto da Felice Galluccio
Kena

Tra le proposte più interessanti nel mondo delle tariffe mobili, Kena Mobile si fa notare con la nuova Promo Rush 130, un’offerta completa e conveniente dedicata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali. Il piano ha un costo di 6,99€ al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e ben 230 giga in 4G per navigare ogni mese.

Un aspetto che rende la promozione ancora più vantaggiosa è il primo mese gratuito, una formula che consente di testare la qualità del servizio senza sostenere alcun costo iniziale di rinnovo. La consegna della SIM è gratuita, e la procedura di attivazione può essere completata online in pochi minuti, con un processo semplice e trasparente come da tradizione del marchio. Scegliere un provider virtuale ormai non è diventato più raro, in quanto sono moltissimi gli utenti che optano per queste soluzioni ormai super vantaggiose e trasparenti.

Prezzo fisso e servizi inclusi per una navigazione senza limiti

Kena Mobile, gestore virtuale di proprietà di TIM, si distingue per la chiarezza delle sue offerte e per l’assenza di costi nascosti. Anche in questo caso, il prezzo resta fisso per sempre, senza rimodulazioni o variazioni future. L’offerta consente di navigare in rete 4G con una connessione stabile e veloce, sfruttando la copertura capillare garantita dall’infrastruttura TIM.

Oltre ai minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi, la Promo Rush 130 offre anche 200 SMS mensili, ideali per chi continua a utilizzare i messaggi tradizionali. L’equilibrio tra costo, quantità di giga e qualità della rete rende questa promozione una delle più competitive nella fascia sotto i 7 euro.

Grazie al primo mese omaggio, alla spedizione gratuita e alla semplicità di attivazione, Kena Mobile conferma la propria strategia: offrire piani mobili accessibili, ricchi di contenuti e senza sorprese. Non resta altro che valutare la sottoscrizione di questa offerta mobile, la quale sarà ancora disponibile per un po’.

