Google Store: ecco i pezzi sostitutivi delle Pixel Buds in vendita

Google ha deciso di semplificare in modo importante la manutenzione per quanto riguarda i suoi ultimi modelli di Pixel Buds, nello specifico, adesso all’interno del Google Store è possibile acquistare in modo facile e veloce componenti di queste paia di auricolari in modo completamente indipendente, rendendo il processo decisamente più facile, in passato infatti un utente che aveva bisogno magari di una singola auricolare per sostituirne una perduta doveva sfruttare una procedura fai da te decisamente complessa e poco chiara.

Listino e componenti

Ecco qui, di conseguenza il listino prezzi con le varie opzioni disponibili:

Google Pixel Buds 2a: Auricolare sostitutivo, costo di euro 60 Colorazioni disponibili: Grigio Verde e Viola Ametista Disponibili auricolare destro e auricolare sinistro

Google Pixel Buds 2a: Set di inserti sostitutivi al costo di euro “122” Colorazioni disponibili: attualmente Grigio Verde Il kit include gli inserti nelle misure XS, S, M e L

Google Pixel Buds Pro 2: Auricolare sostitutivo al costo di euro 75 Colorazioni presenti: Grigio Argento (ora non disponibile), Grigio Creta, Grigio Verde, Verde Matcha, Rosa Peonia Disponibili auricolare destro e auricolare sinistro

Google Pixel Buds Pro 2: Set di inserti sostitutivi al costo di euro 22 euro Colorazione disponibile: nero (identica per tutte le finiture delle cuffie) Il kit include gli inserti nelle misure XS, S, M e L



Attenzione, però, segnaliamo infatti che il set di inserti sostitutivi per Pixel Buds 2a non è attualmente disponibile non a caso il prezzo attualmente presente e palesemente errato. Se consideriamo che gli inserti per il modello più avanzato costano decisamente meno, in tutta probabilità nel corso dei prossimi giorni Google provvederà a rendere il tutto disponibile e con il prezzo giusto.

Per quanto riguarda lo Store americano, sono anche presenti le custodie di ricarica per entrambi i modelli con il modello 2a che costa 55 $ mentre il modello Pro 2 che costa 95 $, probabilmente le custodie di ricarica arriveranno anche negli altri store nel corso delle prossime settimane.