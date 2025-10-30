Google Pixel 10 Pro Fold: tra entusiasmi e dubbi dopo le prime settimane

A poche settimane dal debutto, il Google Pixel 10 Pro Fold sta facendo molto parlare di sé. L’ultimo pieghevole di Mountain View è arrivato con aspettative altissime e un prezzo davvero competitivo. Non mancano però alcune “ombre”. Alcuni utenti hanno criticato la solidità costruttiva, giudicandola inferiore a quella che ci si aspetterebbe da un modello premium. Eppure, a sorpresa, molti acquirenti non sembrano pentiti della loro scelta.

Su Reddit, diversi possessori del nuovo Pixel hanno raccontato esperienze positive, sottolineando come il dispositivo si adatti perfettamente alla vita quotidiana. C’è chi, per esempio, ha smesso di usare il tablet grazie al grande schermo interno e alla fluidità del multitasking. L’impressione generale è che Google, dopo anni di tentativi, sia riuscita a produrre un pieghevole più maturo, curato nei dettagli e con una cerniera finalmente solida.

Google migliora il design dei Pixel 10 Pro Fold, ma non tutti sono convinti

Con il Pixel 10 Pro Fold, Google ha introdotto una cerniera ridisegnata e la certificazione IP68, migliorando resistenza e affidabilità. Molti apprezzano la sensazione di robustezza e la stabilità del meccanismo di apertura. Alcuni utenti sostengono che la batteria sia sorprendente e che il peso, pur consistente, non risulti fastidioso.

Un dato curioso emerge dai commenti degli ex clienti Apple. Alcuni hanno lasciato l’iPhone per provare il pieghevole di Google e si dicono piacevolmente sorpresi. La possibilità di gestire contemporaneamente profili lavorativi e personali, senza usare due dispositivi, è stata considerata una vera svolta. Non mancano però le critiche. Molti lamentano una fotocamera non all’altezza del prezzo, altri preferiscono ancora il Galaxy Z Fold7, giudicato più equilibrato.

In Italia, la questione resta teorica. Il Pixel 10 Pro Fold, infatti, non è ufficialmente distribuito sul mercato nazionale, costringendo gli appassionati ad acquistarlo all’estero. Un’assenza che pesa, soprattutto in un momento in cui il pubblico mostra un aumento di interesse verso i pieghevoli di fascia alta.