Mercato PC in crescita nel 2025: Lenovo e Apple trainano la ripresa mondiale

Il mercato mondiale dei PC torna finalmente a crescere. Secondo i dati preliminari di Counterpoint Research, il terzo trimestre del 2025 ha registrato un aumento dell’8,1% su base annua. È il miglior risultato da oltre due anni, segnale di una ripresa dopo un lungo periodo di rallentamento.

A spingere la domanda è in gran parte l’imminente fine del supporto a Windows 10, prevista per ottobre 2025. Circa il 40% dei computer nel mondo utilizza ancora questo sistema operativo e il passaggio forzato a versioni più recenti ha generato un forte ricambio. A ciò si aggiunge un riallineamento delle scorte, legato alle nuove politiche tariffarie statunitensi introdotte dal governo Trump.

Lenovo, Apple e Asus protagoniste della rinascita del mercato PC

In questo momento di crescita, Lenovo consolida la leadership mondiale, con un aumento del 17,4% delle spedizioni rispetto all’anno precedente. HP segue con una crescita del 10,3%, grazie al settore aziendale. Dell, invece, resta stabile, registrando solo un lieve calo annuale dello 0,9%. La sorpresa però arriva da Apple. L’ azienda vede un aumento del 14,9% nelle consegne, spinto dai nuovi MacBook con chip M5. Asus, invece, mette a segno la crescita trimestrale più forte, parliamo di +22,5% rispetto al trimestre precedente, grazie alla domanda di notebook consumer.

Gli esperti sottolineano che questa ripresa è solo l’inizio. Il settore si prepara infatti a una nuova generazione di PC con intelligenza artificiale integrata. L’attenzione è rivolta soprattutto alle piattaforme Snapdragon X2 Elite di Qualcomm, Panther Lake di Intel e ai nuovi chip Arm-NVIDIA, che introdurranno funzioni AI locali, senza dipendere dal cloud. Questo cambio di paradigma migliorerà sicurezza, autonomia e prestazioni, aprendo la strada ai cosiddetti “AI PC”.

Insomma, gli analisti prevedono che il 2026 segnerà il vero punto di svolta. I nuovi chip AI arriveranno in volumi di massa e porteranno con sé un nuovo ciclo di sostituzioni. Le aziende, intanto, acquistano già modelli compatibili per essere pronte al cambiamento.