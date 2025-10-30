Ad
ApplicazioniIntelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Mercato PC in crescita nel 2025: Lenovo e Apple trainano la ripresa mondiale

Fine di Windows 10 e nuovi PC con intelligenza artificiale integrata

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
PC

Il mercato mondiale dei PC torna finalmente a crescere. Secondo i dati preliminari di Counterpoint Research, il terzo trimestre del 2025 ha registrato un aumento dell’8,1% su base annua. È il miglior risultato da oltre due anni, segnale di una ripresa dopo un lungo periodo di rallentamento.

A spingere la domanda è in gran parte l’imminente fine del supporto a Windows 10, prevista per ottobre 2025. Circa il 40% dei computer nel mondo utilizza ancora questo sistema operativo e il passaggio forzato a versioni più recenti ha generato un forte ricambio. A ciò si aggiunge un riallineamento delle scorte, legato alle nuove politiche tariffarie statunitensi introdotte dal governo Trump.

Lenovo, Apple e Asus protagoniste della rinascita del mercato PC

In questo momento di crescita, Lenovo consolida la leadership mondiale, con un aumento del 17,4% delle spedizioni rispetto all’anno precedente. HP segue con una crescita del 10,3%, grazie al settore aziendale. Dell, invece, resta stabile, registrando solo un lieve calo annuale dello 0,9%. La sorpresa però arriva da Apple. L’ azienda vede un aumento del 14,9% nelle consegne, spinto dai nuovi MacBook con chip M5. Asus, invece, mette a segno la crescita trimestrale più forte, parliamo di +22,5% rispetto al trimestre precedente, grazie alla domanda di notebook consumer.

Gli esperti sottolineano che questa ripresa è solo l’inizio. Il settore si prepara infatti a una nuova generazione di PC con intelligenza artificiale integrata. L’attenzione è rivolta soprattutto alle piattaforme Snapdragon X2 Elite di Qualcomm, Panther Lake di Intel e ai nuovi chip Arm-NVIDIA, che introdurranno funzioni AI locali, senza dipendere dal cloud. Questo cambio di paradigma migliorerà sicurezza, autonomia e prestazioni, aprendo la strada ai cosiddetti “AI PC”.

Insomma, gli analisti prevedono che il 2026 segnerà il vero punto di svolta. I nuovi chip AI arriveranno in volumi di massa e porteranno con sé un nuovo ciclo di sostituzioni. Le aziende, intanto, acquistano già modelli compatibili per essere pronte al cambiamento.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !