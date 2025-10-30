Google Home 4.1: più stabilità, fluidità e integrazione nella casa intelligente

Dopo l’ampio aggiornamento grafico rilasciato a inizio ottobre, Google ha avviato la distribuzione della versione 4.1 di Google Home, un update mirato a perfezionare l’esperienza d’uso quotidiana. L’azienda ha lavorato su correzioni di bug e miglioramenti prestazionali, rispondendo ai feedback ricevuti dagli utenti su Android e iOS. Si tratta del primo passo di affinamento dopo il debutto della versione 4.0, che aveva introdotto un’interfaccia completamente rinnovata ma non priva di qualche imprecisione.

Uno dei punti centrali dell’aggiornamento riguarda Ask Home, la funzione basata sul modello linguistico Gemini. Da oggi è disponibile per un numero più ampio di abbonati a Google Home Premium, ampliando le possibilità di controllo vocale dell’abitazione. L’assistente è ora in grado di fornire risposte contestuali, riepiloghi giornalieri e aggiornamenti sulle attività domestiche. Inoltre, la sezione “Home Brief” è stata corretta: le informazioni quotidiane vengono mostrate in modo più preciso, evitando i refusi che segnalavano notizie del giorno precedente come “odierne”.

Migliorie grafiche e prestazionali su Android e iOS

Dal punto di vista tecnico, Google Home 4.1 punta a migliorare la fluidità generale dell’app. Gli utenti avevano segnalato rallentamenti nello scorrimento dei feed delle telecamere e nella gestione dei dispositivi preferiti. Con questa versione, Google garantisce un’interfaccia più reattiva, soprattutto su iPhone e iPad, dove l’apertura e la visualizzazione dei flussi video risultano ora più veloci.

Anche su Android arrivano interventi mirati. Il pulsante “All on” nella sezione dedicata alle luci è stato ottimizzato per comportarsi in modo più coerente: ora si disattiva automaticamente se non tutte le lampade sono accese. Un dettaglio minimo, ma utile per rendere più affidabile la gestione quotidiana dell’ambiente domestico.

Pur non introducendo nuove funzioni di grande rilievo, questa release conferma la strategia di Google: migliorare costantemente la stabilità del sistema, partendo dall’ascolto degli utenti. Staremo a vedere quali saranno le reazioni e soprattutto cosa ci sarà di tanto entusiasmante.