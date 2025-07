Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Galaxy Z Fold7, il pieghevole di ultima generazione che ha appena debuttato ufficialmente sul mercato. Il rollout, partito in Corea del Sud, introduce patch di sicurezza di luglio 2025 e correzioni minori. Ma il Fold7 non è il solo: Galaxy A55 5G, Galaxy A14 e HONOR 200 Pro ricevono anch’essi nuove versioni firmware.

Z Fold7 riceve il primo aggiornamento post-lancio

Il Samsung Galaxy Z Fold7 ha ricevuto il firmware F966NKSS2AYG5 nel giorno stesso del debutto commerciale. Il pacchetto ha un peso di circa 550 MB e include le patch di sicurezza di luglio 2025, oltre a bugfix generici e miglioramenti alla stabilità del sistema. L’aggiornamento risolve 22 vulnerabilità CVE comuni a livello Android, una delle quali di livello critico (CVE-2025-21450). A queste si aggiunge una falla di sicurezza individuata da Samsung Semiconductor e altre 9 vulnerabilità SVE specifiche per i dispositivi del marchio.

Le vulnerabilità SVE corrette includono problemi legati alla gestione delle password Wi-Fi, connessione Bluetooth e alla funzione Emergency SOS. Non sono segnalate modifiche visibili o nuove funzioni, ma Samsung indica genericamente ottimizzazioni e maggiore affidabilità. Il Galaxy Z Fold7 è arrivato con Android 16 e One UI 8, e Samsung promette sette aggiornamenti di sistema, proiettando il supporto fino ad Android 23.

Galaxy A55 5G: rollout partito anche in Italia

Il medio gamma Galaxy A55 5G riceve l’aggiornamento in Italia con firmware A556BXXS9BYF3. Il file è di circa 300 MB e include esclusivamente le patch di sicurezza di luglio 2025, identiche a quelle del Fold7: 23 vulnerabilità CVE e 9 SVE. Non sono presenti novità funzionali o estetiche, ma Samsung garantisce comunque stabilità migliorata. A55 5G riceverà One UI 8 nei prossimi mesi, ma non ci sono date ufficiali al momento.

Galaxy A14 riceve Android 15 con One UI 7

Con maggiore attesa rispetto ad altri modelli, Galaxy A14 sta finalmente ricevendo la One UI 7 basata su Android 15, partendo da mercati come Africa, Asia e Medio Oriente. Il firmware A145FXXU9DYG5 include le patch di maggio 2025 e un file di oltre 2,6 GB. L’aggiornamento migliora animazioni, fluidità, transizioni, e introduce funzioni come la Now Bar, nuovi widget e un app drawer con scorrimento verticale.

Le patch di maggio 2025 incluse nel pacchetto correggono oltre 70 vulnerabilità, tra cui falle CVE e SVE. Il Galaxy A14 si avvicina così all’attuale standard software degli altri modelli, anche se resta indietro rispetto alla patch di luglio. Il dispositivo, parte della fascia entry-level di Samsung, dovrebbe ricevere One UI 8 in futuro, ma si ipotizza un ritardo di alcuni mesi rispetto ai top di gamma.