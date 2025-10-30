Anthropic: nuovi investimenti in arrivo per i chip Google

L’intelligenza artificiale sta vivendo una fase di forte concentrazione strategica. In tale contesto, le grandi realtà tecnologiche stanno consolidando nuove alleanze per sostenere una domanda di calcolo in continua crescita. In tale contesto si inserisce la nuova collaborazione tra Anthropic e Google. Un’intesa che unisce esigenze di potenza computazionale e ambizioni industriali. L’accordo consentirà ad Anthropic di utilizzare fino a un milione di TPU (Tensor Processing Units), i chip progettati da Mountain View per l’addestramento dei modelli AI. Secondo le dichiarazioni di Thomas Kurian, amministratore delegato di Google Cloud, la scelta di Anthropic conferma la maturità tecnologica dei TPU. I quali sono sempre più competitivi nel rapporto tra efficienza energetica e costi operativi. Google prosegue, infatti, lo sviluppo della settima generazione di tali chip, denominata Ironwood, destinata a migliorare ulteriormente la potenza di elaborazione e a ridurre i consumi rispetto ai modelli precedenti.

Anthropic punta sull’intelligenza artificiale con nuovi investimenti

Il progetto punta a raggiungere, entro il 2026, oltre un gigawatt di capacità computazionale online. Un traguardo che testimonia la rapidità con cui il mercato dell’intelligenza artificiale sta ampliando le proprie infrastrutture. Per Anthropic, l’accordo segna una tappa cruciale nella propria espansione. L’azienda, che oggi conta più di 300.000 clienti aziendali, ha registrato un aumento significativo delle imprese disposte a investire somme superiori ai 100.000 dollari l’anno. Tale crescita ha reso evidente la necessità di diversificare le fonti di potenza di calcolo. Da qui la decisione di integrare nella propria rete non solo i TPU di Google. Sono compresi, infatti, anche le GPU Nvidia e i chip Trainium di Amazon.

Il nuovo accordo rappresenta per Anthropic un passo verso una maggiore autonomia operativa. Mentre per Google costituisce la prova della solidità del proprio ecosistema hardware. Con tali premesse, è evidente che il futuro del settore dipenderà sempre più dalla capacità delle aziende di bilanciare potenza, sostenibilità e indipendenza tecnologica.