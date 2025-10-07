Google Home si aggiorna con tante novità: Gemini, abbonamenti e dispositivi compatibili

Google ha ufficializzato la nuova fase della propria piattaforma per la casa intelligente, chiarendo i piani futuri e le modifiche in arrivo con Gemini for Home. Finalmente, dopo che gli utenti avevano chiesto spiegazioni negli ultimi giorni, è arrivato un aggiornamento proprio all’interno della community che fa capire come cambieranno le cose fino ad ora almeno sul fronte degli abbonamenti, della compatibilità e delle automazioni.

Gemini for Home rappresenta l’evoluzione diretta dell’Assistente Google. Le funzioni di base saranno disponibili gratuitamente e consentiranno di cercare dispositivi, monitorare lo stato della casa e impartire comandi vocali in linguaggio naturale, come “chiudi tutte le tende” o “le luci del soggiorno sono accese”. L’aggiornamento da Google Assistant a Gemini avverrà automaticamente e senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti.

Dal 1° ottobre, la distribuzione è già iniziata in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda, con compatibilità iniziale per videocamere e campanelli connessi. Entro la fine del mese l’espansione interesserà anche gli smart display e gli altoparlanti negli USA, mentre altri Paesi, tra cui l’Italia, riceveranno l’aggiornamento nel corso del 2026. Per chi desidera provare le novità in anticipo, è possibile aderire al programma Early Access tramite l’app Google Home (versione 4.0 o superiore), seguendo il percorso Impostazioni > Early Access.

Nuovi abbonamenti Google Home Premium e compatibilità estesa

Un altro cambiamento rilevante riguarda gli abbonamenti: con l’introduzione di Google Home Premium, scompare ufficialmente Nest Aware. Il nuovo servizio prevede due piani distinti, Standard e Advanced.

Il piano Standard include conversazioni più naturali con Gemini Live, automazioni scritte in linguaggio semplice, 30 giorni di cronologia video e avvisi intelligenti; l’Advanced aggiunge analisi video potenziata da AI, notifiche approfondite, riepilogo giornaliero “Home Brief” e una cronologia estesa fino a 60 giorni, di cui 10 giorni di registrazioni 24/7.

Gli utenti Nest Aware sono stati automaticamente trasferiti al piano Standard, mentre chi possedeva Nest Aware Plus ha ricevuto l’upgrade all’Advanced. I clienti con abbonamento AI Pro o AI Ultra di Google mantengono l’accesso incluso: il primo con il piano Standard, il secondo con l’Advanced. Il passaggio manuale tra i due livelli dovrebbe avere un costo di circa 10 euro al mese, valore che presumibilmente verrà applicato anche al mercato italiano.