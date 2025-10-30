Fastweb Mobile Start 5G: 150GB, minuti illimitati e servizi premium a 9,95€

Fastweb rinnova la propria offerta mobile puntando su velocità, affidabilità e semplicità. La nuova Mobile Start 5G mette sul piatto 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 9,95€ al mese, senza vincoli né costi nascosti. La promo è disponibile su rete mobile Vodafone, premiata come la più performante d’Italia, e include la connessione 5G fino a 2Gbps nelle aree coperte dal servizio.

Per chi sceglie l’attivazione online, la spedizione della SIM o eSIM è gratuita e la procedura può essere completata rapidamente anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il contributo di attivazione è di 10€ e il rinnovo avviene ogni mese senza costi aggiuntivi. In più, Fastweb offre 17GB di roaming UE più 15GB extra gratuiti, utilizzabili in tutta l’Unione Europea e anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Giga illimitati con Fastweb Casa e vantaggi esclusivi con FastwebUP Plus

Tra le funzioni più apprezzate emerge la WiFi-Calling. Quest’ultima consente di effettuare chiamate anche in assenza di copertura mobile, sfruttando qualsiasi rete wireless disponibile. L’offerta include anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali nata per formare nuove competenze nel mercato del lavoro tecnologico. Chi abbina Fastweb-Mobile Start 5G all’offerta Casa Start ottiene poi giga illimitati sulla linea mobile e uno sconto sulla fibra, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese. Una proposta pensata per chi cerca una soluzione integrata e conveniente, con un unico gestore per rete fissa e mobile.

A completare l’esperienza ci sono due pacchetti opzionali, quali FastwebUP Plus Mobile e FastwebProtect. Il primo, al costo di 3€ al mese, include vantaggi esclusivi come ingressi in lounge aeroportuali, sconti su cinema, shopping e fitness, oltre a concorsi settimanali con premi VIP. Il secondo, dedicato alla sicurezza digitale, protegge la navigazione bloccando siti malevoli e pubblicità invasive, con una polizza assicurativa Wallife che copre eventuali frodi online.

Fastweb conferma così la propria strategia basata su trasparenza, sostenibilità e innovazione. Le SIM EcoSIM sono prodotte in materiale riciclato al 100%, e l’azienda si è posta l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni di CO₂.