Fastweb, magnifiche promozioni per la linea fissa e la linea mobile

Fastweb è un operatore che è partito come operatore mobile virtuale.

Con il tempo ha ottenuto le autorizzazioni ed è dunque diventato un operatore di rete mobile infrastrutturato, che presenta in maniera completa sia rete fissa e mobile, grazie a delle infrastrutture ormai proprie.

Tutto ciò lo rende un operatore ottimo, poiché può offrire ai clienti delle tariffe vantaggiose con servizi di ottima qualità.

Fastweb si occupa sia della linea fissa che della linea mobile, offrendo per entrambe i migliori piani tariffari possibili.

Fastweb: le migliori tariffe della linea mobile

La tariffa migliore, nonché è la più venduta, dell’operatore è Fastweb Mobile Pro, con cui il gestore mette a disposizione 250 giga di Internet anche con tecnologia 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS, 20 giga di roaming UE e 25 giga extra, Wi-Fi Calling, spedizione gratis e i corsi della Fastweb Digital Academy. Tutti questi fantastici servizi sono a disposizione a soli 11,95 € al mese.

Un’altra tariffa mobile da non sottovalutare e invece Fastweb Mobile Start, con 150 giga di Internet disponibile anche con tecnologia 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e immobili nazionali, 200 SMS, 17 giga di roaming UE e 15 giga extra, Wi-Fi Calling, spedizione gratuita e i corsi della Fastweb Digital Academy. In questo caso l’offerta è ancora più accessibile poiché ha un costo di 9,95 € al mese.

E le tariffe della linea fissa

Per quanto riguarda le tariffe per la linea fissa, quella più apprezzata è più venduta è Fastweb Casa Pro, con fibra ultraveloce, chiamate illimitate, attivazione inclusa, Internet box Fastweb Seven con Wi-Fi 7, assicurazione assistenza casa e i corsi della Fastweb Digital Academy. Tutto ciò a partire da 29,95 € al mese.

Per gli utenti che abbiano bisogno di una promozione più accessibile, c’è Fastweb Casa Start, con fibre ultraveloce, chiamate illimitate, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione inclusa e i corsi della Fastweb Digital Academy. Il costo della tariffa è a partire da 27,95 € al mese.