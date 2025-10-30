Ring: la nuova era 4K e 2K ridefinisce la sicurezza domestica

Il nome Ring torna a far parlare di sé con una gamma che promette di cambiare la percezione della sicurezza domestica. Con l’arrivo in Italia dei nuovi Wired Doorbell Pro, Wired Doorbell Plus, Floodlight Cam Pro e Ring Indoor Cam Plus, l’esperienza visiva entra in una nuova dimensione. Ogni immagine diventa più viva, ogni dettaglio più nitido. È un’evoluzione costruita sulla tecnologia Retinal Vision, il nuovo motore d’imaging che spinge la qualità video oltre i confini del possibile. Dietro questa innovazione si nasconde un’intelligenza visiva potenziata dall’AI, capace di ottimizzare ogni fase dell’acquisizione. Non solo immagini più chiare, ma una percezione più autentica della realtà. Si tratta di guardare la propria casa con occhi nuovi, quasi naturali.

Wired Doorbell Pro e Floodlight Cam Pro

La nuova generazione Ring Retinal 4K debutta con Wired Doorbell Pro e Floodlight Cam Pro, dispositivi pensati per chi cerca la massima precisione. Ogni scena appare nitida, ogni movimento viene catturato con chiarezza anche in condizioni difficili. Il Ring Doorbell Pro offre zoom fino a 10x, visione notturna adattiva e tecnologia Low-Light Sight, capace di mostrare ciò che sfugge al buio totale. Anche i dettagli più piccoli trovano spazio sullo schermo, restituendo un realismo mai visto prima. La Floodlight Cam Pro porta la protezione all’esterno con faretti da 2000 lumen e una visione a colori anche quando le luci sono spente. Il Ring Low-Light Site consente di distinguere ogni elemento della scena, mentre lo zoom 10x avvicina ciò che conta davvero. Pensata per giardini, vialetti o confini di proprietà, trasforma la notte in un’estensione della visione diurna.

Ring Retinal 2K Vision: chiarezza che ispira fiducia

Con la tecnologia Retinal 2K, Ring estende l’eccellenza visiva a Wired Doorbell Plus e Indoor Cam Plus. Le immagini a colori restano nitide anche con luce ridotta, grazie alla Low-Light Sight e all’Adaptive Night Vision. Lo zoom 4x consente di cogliere dettagli importanti senza perdere qualità. Ogni pixel diventa parte di un racconto visivo preciso, affidabile, realistico. La nuova generazione 2K e 4K segna un confine netto tra vedere e percepire. Con Ring, la sicurezza domestica assume un volto più autentico, più luminoso, più vicino alla realtà di ogni giorno.