Poco X7 Pro ad un prezzo FOLLE solo su Aliexpress

Per chi ha la necessità di cambiare il proprio smartphone e ne vuole acquistare uno nuovo che sia prestante ma senza spendere troppo, è disponibile una vera occasione su Aliexpress. Il noto store di shopping online sta infatti proponendo al momento con un notevole sconto un fantastico smartphone del produttore tech Poco. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco X7 Pro, un device davvero unico, prestante e soprattutto conveniente. Sul noto store, infatti, gli utenti interessati lo potranno acquistare con uno sconto pari al 38%. In questo modo, il prezzo da pagare per averlo è di soli 233,73 euro. Si tratta di un ottimo risparmio se si pensa al suo prezzo di listino. La spedizione è inoltre rapida ed è inclusa nel prezzo.

Poco X7 Pro con un notevole sconto, occasione solo sullo store online Aliexpress

Poco X7 Pro è uno smartphone davvero prestante e gli utenti potranno portarselo a casa ad un ottimo prezzo solo su Aliexpress. Il nuovo smartphone dell’azienda Poco si distingue per la sua ottima scheda tecnica e per il suo design sempre iconico e unico. Lo smartphone, in particolare, può vantare la presenza di un display davvero ottimo. Ci troviamo infatti di fronte ad un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale è poi presente uno degli ultimi potenti processori del produttore tech MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Gli utenti potranno scegliere di acquistarlo in diversi tagli di memoria. Quello che è proposto al momento in sconto è il modello che comprende 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. L’autonomia è poi affidata ad una batteria molto capiente da 6000 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 90W.

Come già accennato, il nuovo Poco X7 Pro è disponibile in sconto sullo store online Aliexpress ad un ottimo prezzo.