1Mobile: Speed 5G 150 Limited Edition, la tariffa che unisce velocità e convenienza

Tra i gestori virtuali italiani, 1Mobile è da sempre sinonimo di offerte chiare e senza vincoli. Basato sull’infrastruttura di rete Vodafone, l’operatore propone ora una nuova tariffa che unisce convenienza e prestazioni: la Speed 5G 150 Limited Edition. Si tratta di un piano pensato per chi vuole navigare ad alta velocità, comunicare senza limiti e avere un prezzo fisso nel tempo.

150 giga in 5G e minuti illimitati a prezzo ridotto

La Speed 5G 150 Limited Edition mette a disposizione 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri nazionali. L’offerta, solo ed esclusivamente per il primo mese ha un prezzo di 5 euro, in modo da dare agli utenti l’opportunità di provare il servizio senza spendere la cifra piena. Dal secondo mese in poi si partirà con il costo completo della soluzione mobile che sarà di 6,99 euro al mese per sempre.

È una soluzione equilibrata che consente di sfruttare la rete 5G di Vodafone, una delle più capillari d’Italia, garantendo stabilità e velocità anche durante le ore di maggiore traffico. I 150 giga mensili permettono di gestire senza problemi streaming, social network e lavoro in mobilità, senza timore di restare senza dati.

Attivazione gratuita e SIM omaggio per chi porta il numero

L’offerta è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza alcuna distinzione sull’operatore di provenienza. L’attivazione è gratuita, e la SIM non ha alcun costo per chi effettua la portabilità. Nel caso in cui venga scelto un nuovo numero, la SIM ha un costo simbolico di 5 euro.

L’intera procedura si svolge online in modo rapido, grazie all’autenticazione tramite SPID, che consente di completare l’attivazione in pochi minuti e in totale sicurezza.

La Speed 5G 150 Limited Edition rappresenta un passo avanti per 1Mobile, che continua a puntare su offerte trasparenti, convenienti e senza rimodulazioni, offrendo a chi arriva da altri gestori una combinazione vincente di prezzo contenuto, velocità di rete e semplicità di gestione.