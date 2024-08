Fastweb: bastano 7 EURO per avere il 5G e 150 GIGA

Questa volta Fastweb l’ha fatta veramente grossa: riesce infatti a garantire un’offerta al prezzo minimo e con il massimo della qualità. Basta andare sul sito ufficiale dell’azienda per avere a disposizione una panoramica più che chiara, con la Fastweb Mobile che si dimostra ancora una volta una delle migliori se no la migliore in assoluto.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti e tanti giga, con un prezzo straordinario che dura per sempre.

Fastweb sbanca ancora una volta: la sua offerta è probabilmente la migliore con 150 giga in 5G

All’interno di questa straordinaria offerta mobile, gli utenti che vogliono risparmiare avendo tutto possono trovare grande soddisfazione. Fastweb infatti garantisce a tutti gli utenti la possibilità di avere il meglio con minuti senza limiti per parlare con chi vogliono, ma soprattutto tanta connessione ad Internet. La Fastweb Mobile consente infatti di avere 150 giga di traffico dati alla massima velocità del 5G che, ricordiamo, è incluso nel prezzo. Non ci sono costi nascosti e le tariffe sono chiare e trasparenti. Inoltre l’azienda non impone alcun tipo di vincolo, per cui gli utenti potranno scegliere un altro gestore in qualsiasi momento. Il prezzo mensile dell’offerta è di soli 7,95 € al mese.

L’attivazione di questa offerta è davvero semplice e velocissima per tutte le persone che nutrono dubbi. Fastweb infatti consente di attivare l’offerta in questione semplicemente utilizzando il proprio SPID o la carta d’identità elettronica. Nel caso in cui non vengano preferiti questi due metodi, si potrà sempre attivare mediante un video di riconoscimento, esattamente come fa Iliad.

In fase di sottoscrizione di questa soluzione mobile, gli utenti avranno occasione di scegliere se ricevere a casa una scheda fisica SIM o magari una nuova eSIM. In quest’ultimo caso ovviamente, previa compatibilità del proprio smartphone con questa tecnologia, sarà tutto molto più rapido in quanto non bisognerà attendere l’arrivo della scheda fisica.