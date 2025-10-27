1Mobile Flash 5G 260: 260GB a piena velocità e minuti illimitati da 4,99€

1Mobile emerge nel mercato delle tariffe low cost con Flash 5G 260. Una promozione questa, pensata per chi vuole il massimo della connessione senza spendere troppo. L’offerta, valida fino al 31 ottobre 2025, include 260GB di traffico dati in 5G Full Speed, minuti illimitati e 60 SMS al costo promozionale di 4,99€ per il primo mese e 8,99€ a partire dal secondo.

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Invece per le nuove SIM il costo è di 10€. Flash 5G 260 sfrutta la rete Vodafone, garantendo una velocità fino a 2Gbps in download e una copertura nazionale di alto livello. La promo è compatibile anche con l’eSIM e può essere gestita direttamente dall’app ufficiale o dall’area personale sul sito 1Mobile.

Promo 1Mobile: 5G ad alte prestazioni e condizioni trasparenti

La promozione è pensata per offrire prestazioni elevate a un prezzo competitivo. La connessione in 5G Full Speed è disponibile se vengono rispettati i requisiti tecnici indicati dall’operatore; in caso contrario, la navigazione resta comunque attiva in 4G. Il traffico dati non utilizzato non è cumulabile, e la soglia mensile si rinnova automaticamente ogni 30 giorni.

Come previsto dalla normativa europea, i GB sono validi anche nei Paesi UE, senza costi aggiuntivi. In caso di superamento del traffico previsto, la navigazione viene bloccata, ma è possibile riattivarla tramite la funzione “Restart” o acquistando pacchetti Extra. L’offerta resta attiva anche in caso di credito insufficiente, ma sarà utilizzabile solo dopo una ricarica.

Flash 5G 260 si distingue anche per la massima trasparenza. Non è previsto infatti alcun costo nascosto, possibilità di disattivazione in qualsiasi momento e gestione completa via app o web. 1Mobile, che si appoggia a C.I.M. Srl, continua così a confermarsi come uno degli operatori virtuali più dinamici del mercato italiano, puntando su alta velocità, semplicità e convenienza reale. Per altre soluzioni simili vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.