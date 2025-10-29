Huawei Pura 80 Series: la nuova frontiera della fotografia mobile di lusso

Ogni dettaglio di Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra sembra scolpito per catturare la luce. Nella finitura Glazed Red, l’iconico motivo “Forward Symbol” trae ispirazione dalle geometrie preziose dell’alta gioielleria e dagli orologi di lusso. L’effetto è ipnotico: riflessi e ombre danzano sulla superficie, mentre un anello dorato abbraccia la lente principale, trasformandola in un simbolo distintivo. L’armonia tra eleganza e innovazione definisce una nuova estetica, Aesthetics Next, dove il design non è semplice apparenza, ma linguaggio di identità.

Fotografia oltre ogni limite

La vera essenza della serie Pura 80 risiede nella potenza fotografica. Il modello Pura 80 Pro integra una Ultra Lighting Camera da 1 pollice, capace di catturare dettagli precisi anche nelle notti più buie. I colori, gestiti dall’Ultra Chroma Camera, appaiono vibranti e naturali, restituendo paesaggi e ritratti con una fedeltà sorprendente. Il Huawei Pura 80 Ultra introduce un innovativo doppio teleobiettivo con zoom 3.7x e 10x, supportato da una superficie fotosensibile di grandi dimensioni. Ogni scatto diventa un’opera cinematografica, con profondità e nitidezza che amplificano la percezione dello spazio. La tecnologia Huawei XMAGE interviene con algoritmi di precisione, ottimizzando luce, contrasto e texture. Immagini nitide anche da lontano, video 4K fluidi e realistici, tonalità sempre coerenti con la realtà: può davvero esistere un confine tra visione e memoria?

Potenza al massico con Huawei

Sotto la scocca, batte una batteria da 5170 mAh, supportata da SuperCharge da 100W e SuperCharge Wireless da 80W. Un equilibrio perfetto tra autonomia e velocità, pensato per chi vive senza pause. La sicurezza intelligente si affida al riconoscimento delle impronte e alla cancellazione del rumore AI, per comunicazioni sempre chiare. La resistenza raggiunge livelli eccezionali grazie al 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass, che offre una protezione 25 volte superiore contro le cadute e 16 volte più efficace contro i graffi. Ogni superficie diventa scudo, ogni gesto sinonimo di affidabilità. Disponibile dal 29 ottobre, Huawei Pura 80 Pro parte da €1.099, mentre il Pura 80 Ultra da €1.499. Con il coupon AMKTCSPURA80, è previsto uno sconto di 100 euro fino al 25 novembre, oltre a un Huawei Watch GT 5 in omaggio e Huawei Care+ gratuita per 12 mesi. La serie Huawei Pura 80 non è solo tecnologia, ma è l’incontro tra arte, luce e potenza.