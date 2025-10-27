Redmi Turbo 5 in arrivo a novembre: autonomia e chipset inedito per la fascia media

A sorpresa, il Redmi Turbo 5 potrebbe debuttare già a novembre. Lo rivela il leaker Smart Pikachu, secondo cui il nuovo dispositivo arriverà con netto anticipo rispetto al predecessore. Un cambio di passo che sembra allinearsi con le strategie di Xiaomi e delle sue controllate. Che sono mpegnate a portare sul mercato i prossimi modelli, tra cui Xiaomi 17T, con maggiore rapidità.
Display OLED, batteria da 9.000 mAh e ricarica rapida: Redmi Turbo 5 punta in alto
La mossa avrebbe una motivazione precisa. Il Turbo 5 sarà probabilmente uno dei primi a integrare il nuovo chipset Dimensity 8500 Ultra di MediaTek. Si tratta di un processore pensato per garantire prestazioni da top di gamma pur restando nella fascia media. Un equilibrio ideale per dispositivi dal prezzo competitivo ma tecnicamente avanzati. Lo stesso SoC dovrebbe essere adottato da futuri smartphone di brand come Honor, Oppo e Realme. Segnando un’importante evoluzione nell’offerta mid-range.
Oltre al nuovo processore, il Redmi Turbo 5 si preannuncia come uno smartphone completo. Capace di stupire per autonomia e dotazione tecnica. Le indiscrezioni parlano di un display OLED LTPS piatto con risoluzione 1.5K. Una batteria da oltre 9.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 100W. Tutte caratteristiche finora rare anche nei modelli premium. A bordo anche un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto al display. Un ulteriore segnale del salto qualitativo rispetto ai precedenti modelli della serie.
Il design dovrebbe essere pulito, con un modulo fotografico minimalista e telaio centrale in metallo. Non mancherà la resistenza a polvere e acqua. Con un livello di impermeabilità avanzato che potrebbe corrispondere a una certificazione IP68. Il dispositivo ha già ottenuto la certificazione radio in Cina, rendendo plausibile un lancio entro poche settimane.
Il Redmi Turbo 5 dovrebbe arrivare anche a livello internazionale. Ma sotto un altro nome. Tutto fa pensare che sarà commercializzato in Europa come Poco X8 Pro. Che è già certificato dall’ente EEC. La versione Turbo 5 Pro, invece, è attesa per la prima metà del 2026.