Huawei Pura 80 Ultra è il miglior camera phone per DxOMark: punteggio pazzesco

Il Huawei Pura 80 Ultra ha raggiunto la vetta della classifica globale DxOMark con un punteggio complessivo di 175, distanziando di ben 6 punti l’Oppo Find X8 Ultra. Un margine rilevante, considerando l’elevato livello di competizione nel settore. Il nuovo top di gamma Huawei si è distinto sia nella fotografia, con 180 punti, sia nella registrazione video, con 166 punti, offrendo risultati di altissima qualità in diversi scenari di utilizzo.

Le valutazioni di DxOMark hanno premiato la resa fotografica per i colori vivaci, i dettagli nitidi e l’esposizione naturale, anche in condizioni complesse. Particolarmente apprezzata la qualità nei ritratti, con toni della pelle fedeli e un bokeh morbido e realistico. Il teleobiettivo periscopico si è distinto per la capacità di mantenere chiarezza e ricchezza di dettagli anche con zoom elevato, mentre i video hanno mostrato fluidità, stabilità e chiarezza anche in movimento.

Un comparto fotografico all’avanguardia per Huawei Pura 80 Ultra

L’unico limite segnalato riguarda lievi sbilanciamenti di colore e luminosità in condizioni di luce molto difficili, oltre a qualche artefatto occasionale nei video. Nel complesso, però, le prestazioni sono state giudicate eccellenti. Alla base del successo c’è un sensore da 1 pollice con tecnologia LOFIC, studiata per ridurre la sovraesposizione e il rumore digitale, garantendo immagini più pulite e bilanciate.

Sul retro troviamo un sensore principale da 50 MP da 1 pollice con apertura variabile, un ultra-grandangolare da 40 MP e un doppio teleobiettivo periscopico che combina un sensore da 50 MP e uno da 12,5 MP. Questa soluzione permette di ottenere scatti ricchi di dettagli anche a lunga distanza, mantenendo qualità e definizione.

Grazie a un’elaborazione software avanzata, il Pura 80 Ultra riesce a ottimizzare ogni immagine, confermandosi non solo come il miglior camera phone del momento secondo DxOMark, ma anche come un punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di fotografia e video su smartphone. Huawei dunque non si smentisce.