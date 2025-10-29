Ferrari F76, ecco cosa rende cosi speciale la supercar NFT

In occasione delle Finali Mondiali 2025, Ferrari ha lanciato la nuovissima F76. La supercar si configura come una vettura nata per tracciare il futuro del brand senza alcun limite o vincolo da rispettare. Infatti, si tratta a tutti gli effetti di un asset digitale sotto forma di NFT.

La Ferrari F76 non entrerà in produzione e resterà esclusivamente un prodotto digitale ma porta con se molte innovazioni. Pensata come un manifesto di stile, le linee della supercar sono state studiate nei minimi dettagli dal Centro Stile diretto da Flavio Manzoni.

Ogni profilo, superficie e dettagli è pensato per garantire un’aerodinamica superiore. L’attento studio aerodinamico ha permesso di disegnarne le forme innovative. Caratterizzata da una doppia fusoliera, la F76 va ben oltre le regole convenzionali.

Scopri la Ferrari F76, un’innovativa supercar digitale basta su tecnologia NFT che traccia il futuro del design per la Casa del Cavallino Rampante

Ferrari ha osato per creare un prodotto unico nel suo genere ma che potesse anticipare i temi futuri. Infatti, le cellule del pilota e del passeggero sono separate e allineate con l’ingombro delle ruote. In questo modo, è possibile trasformare l’intero corpo vettura in un’ala in grado di massimizzare lo scorrimento dei flussi.

L’efficienza è massimizzata considerando che la F76 sfrutta nel miglior modo possibile l’effetto suolo. Nella vista laterale è possibile scorgere alcuni tagli verticali che ricordano la F80, a conferma che la Ferrari del domani rimarrà fedele agli stilemi introdotti con le più recenti supercar.

Gli ingegneri e i designer del Cavallino Rampante hanno lavorato sulla progettazione strutturale esattamente come una vettura destinata alla produzione. In questo modo, è stato possibile definire gli spazi e volumi arrivando a definire geometrie uniche ma funzionali.

Anche gli interni sono stati messi a punto massimizzando l’esperienza di guida e la condivisione. I due cockpit sono separati per esigenze aerodinamiche ma sono uniti dalla tecnologia. La tecnologia drive by wire permette di sincronizzare ogni componente di guida, dal volante ai pedali, consentendo ad entrambi gli occupanti di prendere il controllo e pilotare la nuova supercar di Maranello.