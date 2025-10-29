Antenne flessibili stampate in 3D, segnale stabile per droni e aerei

Immagina droni o aerei che volano in condizioni difficili, tra pioggia, ostacoli o vento, e che riescono comunque a mantenere una connessione stabile con i controlli da terra. È esattamente l’obiettivo di una nuova tecnologia sviluppata da poco: in arrivo le antenne flessibili stampate in 3D, progettate per adattarsi alle superfici dei velivoli senza perdere potenza nel segnale.

Finora le antenne montate su droni e aerei erano rigide e, soprattutto in movimento, tendevano a perdere efficienza o addirittura a rompersi se sottoposte a forte stress. Con queste nuove versioni flessibili cambia tutto: possono essere piegate, integrate nella scocca o addirittura applicate come una sorta di “pellicola tecnologica”, riducendo peso e resistenza aerodinamica.

La produzione tramite stampa 3D rende inoltre queste antenne personalizzabili per ogni forma o dimensione del mezzo su cui vengono installate. Non è più necessario adattare il progetto del drone all’hardware disponibile: è l’antenna che si modella sul design, non il contrario. Un grande vantaggio per produttori e progettisti che puntano a veicoli sempre più leggeri e performanti.

Droni e aerei: la svolta con le antenne flessibili che li rendono più efficienti

Questa tecnologia apre le porte a scenari molto concreti. Droni per il soccorso che restano connessi anche dove il segnale è debole. Aerei più efficienti, con sensori distribuiti su tutta la fusoliera senza appesantire la struttura. E persino satelliti di nuova generazione, che potrebbero portare nello spazio antenne più economiche, resistenti e facili da produrre.

I ricercatori stanno già lavorando a versioni ancora più avanzate, capaci di ripararsi da sole o di adattare la frequenza di trasmissione in base all’utilizzo. La strada è spianata a partire da qui, l’elettronica flessibile non è più un esperimento da laboratorio ma una soluzione pronta a rivoluzionare i cieli.

«Se i droni del futuro sapranno comunicare meglio e volare più a lungo, sarà anche grazie a piccoli ‘fogli tecnologici’ che non vediamo nemmeno. A volte le rivoluzioni sono sottilissime.»