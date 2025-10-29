Ferrari rinnova e rilancia il programma Hyperclub

Il programma Ferrari Hyperclub è stato rilanciato sotto una nuova veste con l’obiettivo di essere sempre più vicino ai Tifosi e appassionati e garantire loro esperienze uniche. In occasione delle Finali Mondiali, l’azienda di Maranello ha presentato la F76, la prima hypercar digitale del Cavallino Rampante, che rappresenta il culmine del triennio di attività del programma.

La supercar conclude un ciclo e consente a Ferrari di aprirne uno del tutto nuovo. Il programma Hyperclub diventerà su base biennale e ridefinirà il modo di essere un cliente del marchio. Gli utenti più fedeli potranno assistere in maniera esclusiva alla 24 Ore di Le Mans.

Ferrari permetterà a pochissimi fortunati di toccare con mano la gara endurance più prestigiosa al mondo, vivendo a stretto con la squadra per l’intero fine settimana. Non mancheranno esperienze uniche e riservate per rendere il tutto un evento indimenticabile.

Il programma Ferrari Hyperclub offrirà ai clienti fedeli esperienze esclusive come l’accesso alla 24 Ore di Le Mans

Il Cavallino Rampante realizzerà Casa Ferrari e l’Hyperclub Village per consentire ai clienti un punto di vista privilegiato all’interno del tracciato de La Sarthe. Inoltre, il programma consentirà di accedere ad eventi Ferrari esclusivi, partecipare a private views, celebrare il marchio per l’80° anniversario e vivere le Finali Mondiali, l’evento che chiude la stagione delle attività di Corse Clienti.

Inoltre, i membri Hyperclub potranno aggiungere ai propri wallet digitali un vero e proprio pezzo di storia su quattro ruote attraverso token e smart contract. Infatti, il Cavallino Rampante avvierà una procedura di vendita per la Ferrari 499P, monoposto che ha vinto la 24 Ore di Le Mans per tre edizioni consecutive.

La gestione del wallet digitale è garantita da Conio, fin-tech italiana all’avanguardia nella custodia e tokenizzazione di Real World Assets (RWA). Ferrari sfrutterà la tecnologia blockchain per offrire ai clienti un’esperienza digitali esclusiva.

Il wallet digitale sarà integrato direttamente nell’app MyFerrari e consentirà di custodire i token e gli asset digitali in maniera sicura. Tra questi spicca certamente la F76, la prima vettura NFT creata dando la possibilità ai designer del Cavallino Rampante di sperimentare senza limiti.