Reattore marino trasforma la CO2 in plastica verde

Un gruppo di ricercatori ha realizzato un reattore capace di trasformare l’anidride carbonica e l’acqua marina in plastica ecologica, una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla produzione di materiali. Invece di essere un rifiuto, la CO2 diventa una risorsa per creare biopolimeri biodegradabili che un giorno potrebbero sostituire del tutto la plastica tradizionale.

Il funzionamento è più semplice di quanto si possa pensare a primo impatto. Il reattore usa energia rinnovabile e un processo elettrochimico per “catturare” l’anidride carbonica. Dopodiché la combina con i sali presenti nell’acqua del mare. Da questa reazione nascono molecole di base che, una volta lavorate, danno vita a materiali solidi, flessibili e — soprattutto — non inquinanti.

La rivoluzione silenziosa della chimica blu

Ciò che rende questa tecnologia davvero interessante è la sua origine “blu”: tutto parte dal mare. Il sistema è pensato per funzionare vicino alle coste, dove la CO2 può essere catturata in modo continuo e dove l’acqua salata diventa parte del processo produttivo. Non servono enormi impianti industriali, basta un modulo compatto collegato a una fonte di energia pulita.

Oltre al beneficio ambientale, questo tipo di innovazione apre la strada a una nuova economia costiera, in cui scienza, industria e tutela del mare convivono. Immagina porti e impianti di desalinizzazione che, oltre a fornire acqua, producono anche bioplastiche per imballaggi o tessuti. È un piccolo passo, ma dal potenziale enorme. Se il progetto riuscirà a scalare, potremmo ritrovarci con una plastica che non nasce dal petrolio, ma dal mare stesso — e che aiuta l’ambiente invece di distruggerlo.