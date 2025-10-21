Ferrari SC40, presentata la one-off ispirata all’iconica F40

Ferrari SC40 è la nuova supercar della serie One-Off nata dal programma Progetti Speciali. Disegnata dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, la vettura è stata realizzata in un modello unico secondo le specifiche richieste di un cliente.

Il Cavallino Rampante ha utilizzato come base tecnica la 296 GTB di cui sono stati utilizzati il telaio e la motorizzazione V6 da 830 CV. Tuttavia, il design e il nome ricordano quello della F40, supercar lanciata alla fine degli anni ’80 e tutt’ora uno dei modelli più apprezzati dagli appassionati.

Le forme angolose e squadrate convergono in tratti più morbidi al fine di creare un connubio unico ma armonioso. Infatti, la F40 rappresenta l’ispirazione su cui i designer hanno lavorato per far emergere l’identità della Ferrari SC40.

Ferrari SC40 è la nuova one-off realizzata dal Cavallino Rampante, ispirata alla F40 e sviluppata sulla base tecnica della 296 GTB

Il design presenta volumi squadrati e muscolosi con proporzioni spostate in avanti. Il muso lungo e basso è bilanciato da uno sbalzo posteriore corto su cui si erge l’ala alta e fissa. Il motore V6 si intravede attraverso le feritoie che sono richiamate anche nella zona dei passaruota. Gli scarichi centrali sono un richiamo diretto alla meccanica della 296 GTB. Anche la storica presa d’aria NACA è stata reinterpreta in chiave moderna, attraverso forme più morbide e l’utilizzo di fibra di carbonio.

Per gli interni è stato scelto di utilizzare il Kevlar, lo stesso materiale con cui è stata realizzata la F40 originale. I tecnici Ferrari hanno studiato e sviluppato il carbon kevlar per rivestire molte zone cruciali. L’Alcantara Charcoal, invece, riveste parti del cruscotto e i sedili dove è presente anche un Cavallino Rampante ricamato sul poggiatesta.

La scocca è stata dipinta nel colore Bianco SC40, una tonalità esclusiva della supercar. La tonalità fredda permette di evidenziare le curve della scocca. Il logo della SC40 spicca sul lato destro della vettura mentre il logotipo Ferrari è ricavato in negativo e crea un effetto contrasto con il carbonio sottostante.

A partire dal 18 ottobre, la Ferrari SC40 sarà in esposizione presso il Museo Ferrari di Maranello.