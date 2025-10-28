OPPO e Google insieme per un nuovo futuro dell’AI mobile



OPPO rafforza la propria alleanza con Google per ridefinire l’esperienza di intelligenza artificiale su smartphone, puntando su un approccio più umano, personalizzato e sicuro. Tale annuncio segna una nuova fase nella partnership tra i due colossi tecnologici, che collaborano ora allo sviluppo di funzionalità AI su misura, distribuzione dei modelli e tutela della privacy dei dati.

Il cuore della nuova collaborazione è Mind Space, una piattaforma progettata per semplificare la raccolta e l’organizzazione dei contenuti digitali. Con un semplice gesto sullo schermo, testi, immagini o pagine web possono essere salvati e classificati automaticamente in un unico spazio. Grazie all’integrazione con Gemini, l’AI di Google, gli utenti potranno interagire direttamente con i propri contenuti, mantenendo sempre il pieno controllo su ciò che condividono.

Ad esempio, chi sta organizzando un viaggio potrà archiviare articoli e note nel proprio Mind Space e chiedere a Gemini di generare un itinerario personalizzato. Tutto ciò avviene in un contesto di sicurezza assoluta, dove l’utente decide quali informazioni l’AI può utilizzare.

Gemini e privacy: un’AI sicura e personalizzata per la serie OPPO Find X9

La nuova serie OPPO Find X9 sarà la prima a integrare completamente il sistema Gemini, offrendo funzioni come Gemini-Live e Nano Banana, il modello di intelligenza artificiale dedicato al fotoritocco creativo. Con Gemini Live, gli utenti potranno chiedere assistenza visiva in tempo reale utilizzando la fotocamera o lo schermo del telefono. A garantire la sicurezza dei dati c’è l’OPPO AI Private Computing Cloud, basato sui servizi di confidential computing di Google Cloud. Questa infrastruttura assicura che le informazioni personali vengano elaborate solo in ambienti crittografati, inaccessibili a terzi, inclusa OPPO stessa. Le funzioni come AI Search, AI Recorder, AI VoiceScribe e AI Writer operano tutte all’interno di questo sistema protetto, garantendo privacy e affidabilità.

La suite AI di nuova generazione sarà disponibile con ColorOS 16 sui dispositivi premium OPPO. Chi acquisterà un Find X9 o FindX9 Pro riceverà poi tre mesi gratuiti di abbonamento a Google AI Pro, che include accesso anticipato alle funzioni più avanzate di Gemini e 2TB di spazio cloud.

Insomma, con questa alleanza, OPPO e Google non solo rafforzano la loro cooperazione tecnologica, ma definiscono una visione comune. Ovvero realizzare un’intelligenza artificiale che migliora la vita quotidiana rispettando la privacy, l’etica e la libertà dell’utente.