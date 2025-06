Google AI Pro rivoluziona l’esperienza con l’intelligenza artificiale

Al Google I/O 2025, Google AI Pro ha preso il centro della scena con l’introduzione di nuovi abbonamenti dedicati alle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il colosso di Mountain View ha lanciato due piani: Google AI Pro e Google AI Ultra (quest’ultimo non ancora disponibile in Italia). Parallelamente, ha scelto di semplificare la propria offerta eliminando il precedente Gemini Advanced, sostituito ora dalla versione Google AI Pro.

Questa decisione mira a rendere più trasparente la struttura dei servizi premium legati all’IA. Gli utenti ora possono distinguere chiaramente tra i vari livelli di accesso e le funzionalità disponibili. Il piano Pro di Google rappresenta la nuova soglia d’ingresso per chi desidera sfruttare appieno le capacità del potente assistente virtuale. Il cambiamento è già visibile nell’interfaccia utente: il vecchio marchio “Advanced” è stato rimosso, lasciando spazio alla nuova etichetta “Pro”. Il tutto con un design più essenziale e moderno che accompagna il nome Gemini, aggiornato per riflettere questa evoluzione dell’offerta. Con Google AI, l’offerta diventa più chiara.

Cosa cambia per chi utilizza Google AI Pro

Per gli utenti standard, il passaggio a Google AI Pro comporta minime variazioni visive e di navigazione. La principale differenza risiede nella nuova dicitura nei menu e nelle opzioni di upgrade, che ora invita a passare al piano. Gli ex abbonati a Gemini Advanced, invece, sono stati automaticamente migrati al nuovo piano senza variazioni di costo: in Italia il canone rimane di 21,99 euro al mese. Questo garantisce la continuità nell’accesso alle funzionalità avanzate dell’assistente IA. Negli Stati Uniti, il piano Google AI Ultra offre ulteriori vantaggi, come accesso anticipato a Project Mariner, abbonamento a YouTube Premium e 30 TB di spazio cloud. In futuro, queste opzioni potrebbero arrivare anche nel mercato europeo. Google AI Pro si conferma dunque come il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza AI sempre più completa e personalizzata. Gli appassionati di tecnologia troveranno nel Pro di Google AI una soluzione avanzata.