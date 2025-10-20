Google Gemini 3.0: il lancio ufficiale potrebbe essere più vicino del previsto

Google Gemini

Il debutto di Google Gemini 3.0 sembra ormai imminente. Dopo settimane di speculazioni e leak diffusi online, un nuovo indizio lascia intendere che la prossima evoluzione dell’intelligenza artificiale di Mountain View potrebbe arrivare già entro fine ottobre 2025, anticipando di oltre un mese le tempistiche ipotizzate in precedenza.

Gemini 3.0, la data di lancio trapelata

A far salire l’attesa è stato un leak pubblicato su X (ex Twitter) dall’utente @chatgpt21, noto per aver anticipato con precisione diversi aggiornamenti legati al mondo AI di Google.

Nel suo ultimo post, l’insider sostiene che l’annuncio ufficiale di Gemini 3.0 sia fissato per il 22 ottobre 2025, con un evento dedicato durante il quale Google illustrerà le principali novità del modello e la roadmap di rilascio per le varianti Pro, Ultra e Flash.

Se la data dovesse rivelarsi corretta, si tratterebbe di un intervallo sorprendentemente breve tra una versione e l’altra: Gemini 2.5 è stato infatti presentato a maggio, seguito in estate dai modelli 2.5 Pro e 2.5 Flash, oggi integrati in prodotti come Gemini Advanced, Chrome, Docs e Android.

Cosa aspettarsi da Gemini 3.0

Nonostante le informazioni restino parziali, l’aggiornamento a Gemini 3.0 dovrebbe rappresentare un salto generazionale importante, con miglioramenti in quattro direzioni chiave:

Ragionamento multimodale avanzato, con capacità di analisi di testo, immagini e video in un’unica pipeline neurale.

Contestualizzazione estesa, ovvero una finestra di attenzione più ampia, capace di gestire documenti e conversazioni di lunghezza superiore a quelle consentite dalle versioni attuali.

Inferenza più rapida, grazie all’ottimizzazione su chip TPU v6 e su dispositivi mobili con supporto a Gemini Nano 2.5+.

Integrazione più profonda in Android e Workspace, che dovrebbe completare la transizione iniziata con Gemini Live e Gemini for Home.

Gli analisti si aspettano inoltre un potenziamento delle capacità creative, con moduli dedicati alla generazione video (ereditati da Sora 2) e strumenti di coding più vicini a quelli offerti da concorrenti come GPT-o3 e Claude 3.5.

Un ecosistema sempre più unificato

Gemini 3.0 non sarà soltanto un modello, ma un nucleo centrale dell’intero ecosistema AI di Google. Negli ultimi mesi l’azienda ha accelerato la convergenza delle sue piattaforme: Gemini è ormai integrato in Docs, Gmail, YouTube, Chrome e Android 16, mentre su dispositivi come Pixel 10 e Pixel Tablet 2 è già possibile sfruttare funzioni on-device con calcolo ibrido cloud-locale.