Mini PC con fino 1 TB di SSD ad un prezzo FOLLE solo su Aliexpress

È disponibile in super sconto solo sul noto store di shopping online Aliexpress un fantastico mini PC. Si tratta in particolare del mini PC CHUWI AuBox, un prodotto davvero eccezionale e caratterizzato dell'elevato rapporto tra qualità e prezzo. In questo momento, gli utenti potranno portarselo a casa con uno sconto folle pari addirittura al 68%. Questo sconto ha letteralmente abbattuto il suo prezzo, che ora è acquistabile ad un prezzo pari a 376,61 euro.

Per chi è alla ricerca di un nuovo mini PC prestante ma ad un costo contenuto, c’è una favolosa occasione sul noto store di shopping online Aliexpress. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al mini PC CHUWI AuBox. Questo prodotto è estremamente prestante, grazie alla presenza degli ultimi processori a marchio Intel. Si tratta del soc Intel i9-13900HK.

Le memorie che lo supportano sono poi super veloci. Il modello scontato è quello che dispone di 16 GB di memoria RAM DDR5 e ben 512 GB di storage interno SSD PCIe. Al momento dell’acquisto, gli utenti potranno comunque scegliere tra altri modelli comprendenti una maggiore quantità di memoria tra cui addirittura 1 TB di storage interno e anche uno degli ultimi processori del produttore tech AMD.

Oltre a questo, il mini PC del produttore tech CHUWI dispone a bordo del sistema operativo Windows 11 Pro già installato con tutte le sue utili funzionalità. Non manca poi numerose porte in entrata, fra cui tre porte USB di tipo A 3.2 , una porta USB di tipo A 2.0 e una porta HDMI 2.1 e una porta USB Type C Thinderbolt 4.

Come già detto, questo fantastico mini PC è al momento disponibile all'acquisto solo sul noto store di shopping online Aliexpress con un notevole sconto pari al 68%.