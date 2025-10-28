Iliad lancia TOP 250 Plus: la nuova offerta mobile con 250 GB e 5G

Iliad torna a far parlare di sé con una nuova offerta. Si chiama TOP 250 Plus e mette sul piatto 250GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, insieme a minuti e SMS illimitati, al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. La promo include anche 25GB dedicati per l’uso in roaming in Europa. Si conferma così la volontà dell’operatore di offrire un servizio trasparente e competitivo anche fuori dai confini nazionali.

La nuova proposta di Iliad è pensata per chi fa un uso intensivo dello smartphone, ma non vuole rinunciare alla semplicità e all’affidabilità. Il 5G è incluso senza altri costi e può essere utilizzato su tutti i dispositivi compatibili nelle aree già coperte dalla rete di nuova generazione. Una volta superata la soglia mensile di 250GB, è comunque possibile continuare a navigare. Infatti si potranno ricevere 100MB aggiuntivi, al prezzo di soli 0.90 cent.

TOP 250 Plus: Iliad conferma la sua filosofia “per sempre” e rafforza la rete 5G in Italia

Con questa offerta, Iliad consolida la sua posizione come gestore alternativo ai grandi player. Punta infatti sulla chiarezza contrattuale e sull’assenza di vincoli. Il costo di attivazione della SIM resta di 9,99€, mentre l’intero piano è privo di spese extra o rimodulazioni nel tempo. A differenza di molti concorrenti, la compagnia continua a garantire che il prezzo resterà invariato “per sempre”. Questo rappresenta infatti uno dei principi fondamentali della sua identità sin dal debutto in Italia nel 2018.

Il pacchetto TOP 250 Plus comprende anche servizi gratuiti come hotspot, segreteria telefonica, controllo credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE, che assicura chiamate di alta qualità anche su rete 4G e 5G. A completare l’offerta vi è la possibilità di utilizzare minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, confermando l’anima internazionale dell’operatore.

Insomma, la nuova proposta arriva in un momento in cui la concorrenza si fa sempre più accesa e gli utenti chiedono offerte trasparenti e stabili. Iliad risponde ancora una volta con un piano semplice, chiaro e conveniente, che rafforza la fiducia di milioni di italiani.