Vodafone PRO: 250 Giga, minuti illimitati a 11,95€/mese

Se stai pensando a un’offerta mobile che ti faccia dimenticare lo stress delle ricariche, Vodafone PRO si fa notare subito. Per 11,95 euro al mese, con attivazione di soli 10 euro e spedizione della SIM inclusa, porti a casa 250 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. La cosa interessante è che, oltre alla rete nazionale, puoi sfruttare 45 Giga anche in UE, Svizzera e Regno Unito, quindi non serve più temere di restare senza dati quando sei in viaggio.

Vodafone PRO a 11,95€/mese: giga, chiamate e 5G ovunque

Il bello della proposta non è solo nella quantità di traffico, ma anche nella qualità del servizio. La rete Vodafone è completamente 5G e raggiunge velocità fino a 2 Gbps, sempre che tu abbia un dispositivo compatibile e ti trovi sotto copertura 5G. In pratica, puoi navigare, guardare video e fare videoconferenze senza interruzioni, come se fossi collegato a fibra fissa. E se il credito finisce, non preoccuparti: grazie alla continuità di servizio puoi parlare e navigare senza limiti per 48 ore, un piccolo salvagente per chi non vuole restare connesso solo quando ci sono soldi sulla SIM.

Tra i vantaggi c’è anche la segreteria telefonica con servizio di recall: ascolti i messaggi lasciati mentre eri offline e puoi richiamare i contatti nel momento migliore. E la scelta tra SIM fisica ed eSIM rende l’attivazione rapida e flessibile, senza vincoli.

Se poi sei un viaggiatore abituale, l’offerta non delude: oltre ai 20 Giga di roaming UE garantiti dal regolamento, Vodafone PRO aggiunge altri 25 Giga extra, utilizzabili anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Alcuni Paesi restano esclusi, ma in generale è un pacchetto pensato per chi non vuole perdere connessione ovunque si trovi.

Per semplificarti la vita, c’è anche l’addebito automatico: quando il credito scende sotto i 5 euro, si ricarica automaticamente di 5 euro, così non rischi mai di rimanere a zero e il pensiero delle ricariche diventa un lontano ricordo.

Non è solo questione di comodità: Vodafone è stata premiata da Ookla, Opensignal e nPerf come la rete 5G più veloce e performante in Italia, con download e upload rapidi, bassa latenza e performance costanti in tutta la penisola. In altre parole, scegliendo Vodafone PRO non stai solo prendendo una SIM, ma una connessione affidabile, veloce e senza sorprese, perfetta per chi vuole navigare senza pensieri, sia a casa che in viaggio.