Apple iPhone: in arrivo tre nuovi design entro il 2028 | Tutti i rumor più credibili

iPhone

Apple si prepara a ridefinire il design di iPhone nei prossimi tre anni, e secondo le ultime indiscrezioni non si tratterà di semplici restyling. Stando a quanto riportato da una fonte sudcoreana su Naver, generalmente affidabile quando si parla di Cupertino, l’azienda avrebbe già in lavorazione tre progetti radicalmente diversi, ciascuno destinato a segnare un’epoca nel ciclo evolutivo di iPhone.

Se i piani venissero confermati, assisteremmo a una trasformazione senza precedenti: iPhone pieghevole nel 2026, iPhone senza cornici nel 2027 (per celebrare i vent’anni del dispositivo) e iPhone “Flip” a conchiglia nel 2028.

iPhone Fold (2026)

Il primo grande cambiamento dovrebbe arrivare già nel 2026 con iPhone Fold, il primo iPhone pieghevole della storia. Il progetto, che Apple porta avanti da anni tra test interni e prototipi segreti, riprenderebbe in parte la filosofia ultraleggera di iPhone Air, ma con un approccio completamente nuovo alla mobilità e alla produttività. Le indiscrezioni parlano di un display principale da 7,8 pollici una volta aperto, affiancato da un secondo schermo esterno per le funzioni rapide — una soluzione simile a quella vista sui Galaxy Z Fold di Samsung o sui Pixel Fold di Google. Il design ricorderebbe dunque due iPhone Air collegati da una cerniera centrale, con un profilo estremamente sottile e materiali premium.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la sicurezza: Apple starebbe valutando di riportare il Touch ID insieme al Face ID, integrandoli nello stesso dispositivo per la prima volta. Tuttavia, il progetto avrebbe incontrato ritardi legati ai segni di piega del display, ancora troppo evidenti per gli standard estetici e qualitativi della casa di Cupertino.

iPhone del ventennale (2027)

Il 2027 sarà un anno simbolico per Apple: cadrà il ventennale del primo iPhone, presentato da Steve Jobs nel 2007. Per l’occasione, l’azienda punterebbe a un modello che cancelli del tutto i bordi e le cornici, inaugurando un nuovo linguaggio di design. Il dispositivo, secondo i rumor, sarà composto da un display OLED che si estende su tutti e quattro i lati, piegandosi lungo i bordi per un effetto visivo continuo e immersivo. In pratica, un monolite di vetro e luce, dove tasti e moduli visibili verrebbero sostituiti da controlli touch integrati nella superficie.

È lo stesso tipo di rivoluzione che nel 2017 portò alla nascita di iPhone X, il modello che eliminò il tasto Home e introdusse il concetto di “edge-to-edge”. Per Apple, il 2027 potrebbe rappresentare un momento di pari portata storica: un tributo alla prima generazione e un salto nel futuro della progettazione hardware.

iPhone Flip (2028)

Ultimo, ma non meno interessante, il progetto “iPhone Flip”, previsto per il 2028. Si tratterebbe di un pieghvole a conchiglia, più compatto e orientato al lifestyle, pensato per chi cerca un oggetto di moda tanto quanto uno strumento tecnologico.