Apple, iPhone Air potrebbe influenzare direttamente il lancio del primo foldable della mela

iPhone Air non sembra aver convinto i consumatori Apple. Le notizie provenienti dagli analisti di settore indicano vendite al di sotto delle aspettative per l’azienda della mela che, di conseguenza, sta correndo ai ripari. Il gigante di Cupertino avrebbe concordato con i propri fornitori un taglio della produzione per iPhone Air a causa della scarsa domanda.

La situazione sembra diffusa a livello globale e il brand della mela vuole limitare i danni. Secondo un nuovo report realizzato da Nikkei Asia, l’azienda è passata da una produzione di iPhone Air del 15% su tutti gli iPhone realizzati a meno del 10%. Ulteriori tagli sono previsti a novembre se la richiesta dovesse calare ulteriormente. Questo significa che, entro fine anno, la produzione potrebbe arrestarsi del tutto.

La scarsa attenzione riservata al mercato ad iPhone Air stride con le performance di vendita registrate dalla famiglia iPhone 17. Ad incidere sulle vendite potrebbe essere stato il prezzo di lancio di 999 dollari, di soli 100 dollari in meno rispetto alla variante Pro. Dovendo spendere quasi la stessa cifra, gli utenti hanno optato per uno smartphone più completo, sacrificando in parte la portabilità a causa delle dimensioni maggiori.

Apple potrebbe aver usato iPhone Air per testare i limiti della piattaforma hardware in attesa del primo smartphone pieghevole

Ricordiamo che iPhone Air è uno smartphone ultra sottile e leggero, scelta tecnica fortemente voluta da Apple. Tuttavia, alcuni analisti ritengono che il dispositivo rappresenti più un esercizio di stile che un vero e proprio device pensato per le vendite.

Infatti, Apple potrebbe aver lanciato l’iPhone Air come progetto di transizione per traghettare gli utenti verso la prossima grande rivoluzione che potrebbe essere lo smartphone pieghevole. Il know how acquisito con l’Air consentirà agli ingegneri della mela di migliorare il lavoro sul foldable.

Secondo questa visione, iPhone Air è stato utilizzato come un dispositivo di test per valutare i limiti di resistenza e di usabilità quotidiana per i device ultra sottili. In questo modo, sarà possibile ottimizzare il futuro device pieghevole, vera rivoluzione nel mondo Apple.