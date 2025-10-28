Unitree H2: il nuovo robot umanoide cinese unisce grazia e potenza

H2

La robotica cinese continua la sua corsa verso il futuro, e ancora una volta a guidarla è Unitree Robotics, azienda di Hangzhou ormai considerata la “Boston Dynamics della Cina”. Dopo aver stupito il mondo con il velocissimo H1, l’azienda è tornata sotto i riflettori con il suo nuovo robot umanoide H2, un modello che punta a ridefinire l’equilibrio tra potenza meccanica, eleganza nei movimenti e design antropomorfo.

Un corpo metallico che danza come un essere umano

Presentato ufficialmente in un video pubblicato il 20 ottobre 2025, l’Unitree H2 si muove con una naturalezza quasi inquietante. Alto 1,80 metri e dal peso di circa 70 chilogrammi, il robot esegue sequenze di passi, torsioni e piroette che sembrano coreografate per un balletto. Nel filmato, l’H2 alterna pose marziali, rotazioni e movimenti fluidi con un controllo del corpo impressionante. In una scena suggestiva, cammina accanto a una modella su una passerella, mostrando quanto la sua andatura sia ormai vicina a quella di una persona in carne e ossa. L’effetto è quasi ipnotico: ogni gesto trasmette forza e grazia, due qualità raramente viste insieme nel mondo dei robot. La struttura del corpo è interamente in lega metallica, con un volto argentato, lineamenti definiti e occhi che restituiscono un’espressione vigile.

Un “bionic humanoid” pensato per interagire con le persone

Unitree definisce l’H2 come un “bionic humanoid progettato per servire l’umanità in modo sicuro e amichevole”. Il design, dunque, non è solo estetico ma anche funzionale: il volto espressivo e la postura equilibrata mirano a rendere più naturale l’interazione con gli esseri umani.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo modello rappresenta un’evoluzione diretta del precedente H1, diventato celebre nel 2024 per la sua capacità di correre a oltre 16 km/h e per le due medaglie d’oro vinte ai Giochi mondiali dei robot umanoidi di Pechino 2025. L’H2 porta tutto questo a un livello superiore, con 31 gradi di libertà articolare che consentono a ogni giunto di muoversi in modo indipendente. Questa architettura meccanica avanzata permette al robot di mantenere l’equilibrio anche durante movimenti complessi, adattandosi in tempo reale ai cambi di posizione come farebbe un atleta o un ballerino.

Tecnologia e prezzo: potenza alla portata (relativa)

Oltre al controllo dinamico dei movimenti, H2 integra un sistema di attuatori ad alta efficienza, sensori di posizione, telecamere stereoscopiche e un’unità di elaborazione interna dedicata al machine learning, che consente al robot di apprendere nuovi schemi motori nel tempo.

Il prezzo non è affatto proibitivo per una macchina di questo livello: 28.000 euro circa per la versione base, secondo il listino pubblicato sul sito ufficiale di Unitree. Una cifra che lo posiziona come uno dei robot umanoidi più accessibili nel segmento professionale, aprendo la strada a utilizzi non solo industriali, ma anche didattici e di ricerca.