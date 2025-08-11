Nubia Air, il possibile rivale dell’iPhone 17 Air

Apple si prepara a svelare l’attesissimo iPhone 17 Air, ma potrebbe non essere l’unico smartphone “Air” a catturare tutta l’attenzione del pubblico. Il motivo? Nubia. Il marchio noto per le sue proposte spesso originali ora sembra pronto a lanciare un dispositivo dal nome simile, il Nubia Air. Tale indiscrezione arriva dal leaker Evan Blass, che ha pubblicato su X alcune immagini inedite, mostrandone il presunto design. Anche se manca ancora l’ufficialità, l’anticipazione ha già acceso la curiosità degli appassionati.

Nubia Air: un design sottile e mistero sulle specifiche

Dalle prime informazioni, la parte anteriore di Nubia Air dovrebbe presentare un ampio display con foro centrale per la fotocamera frontale, ideale per selfie e videochiamate. Le cornici sono sottili e simmetriche, mentre il sensore per le impronte digitali è integrato direttamente sotto lo schermo, segno di un approccio più moderno e pulito. Sul retro, invece, spicca un pannello minimalista con un modulo fotocamera a forma di pillola, il sensore principale è a sinistra e il flash LED a destra, con un’area rettangolare sottostante probabilmente dedicata al chip NFC.

Il nome “Air” lascia intuire una struttura particolarmente sottile, caratteristica che rende lo smartphone ideale per chi cerca eleganza e maneggevolezza. Non si può escludere però che Nubia voglia anche sfruttare la scia mediatica dell’imminente iPhone 17 Air, puntando sull’assonanza del nome per catturare l’attenzione.

Le specifiche tecniche restano per ora un mistero. Nessun dettaglio ufficiale è trapelato riguardo al processore, alla memoria o alle funzionalità fotografiche. Anche la data di lancio e il prezzo restano incerti, ma è plausibile che Nubia Air possa posizionarsi in una fascia più accessibile rispetto al rivale Apple, pur offrendo un’esperienza d’uso raffinata. Se le indiscrezioni troveranno conferma, il prossimo mese potrebbe segnare l’inizio di una sfida diretta tra due interpretazioni di “Air”. Da una parte il minimalismo tecnologico di Apple, dall’altra la creatività e l’aggressività di Nubia.