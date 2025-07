iPhone pieghevole, confermato il debutto a settembre 2026?

Continuano ad arrivare ogni giorno che passa nuove importanti informazioni sui prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Una delle novità che arriverà per prima sarà la nuova serie di smartphone top di gamma iPhone 17 e quest’ultima sappiamo che includerà un modello inedito, ovvero il nuovo iPhone 17 Air. Quest’ultimo stupirà per la sua estrema sottigliezza. Tuttavia, l’azienda sta ormai da tempo pensando anche alla realizzazione del suo primo iPhone pieghevole e a quanto pare ora sappiamo quando dovrebbe arrivare sul mercato mobile.

iPhone pieghevole, il primo foldable di Apple potrebbe arrivare a settembre 2025

A quanto pare dovrebbe mancare relativamente poco all’arrivo ufficiale sul mercato del primo iPhone pieghevole. Come già accennato in apertura, in queste ore sono emersi in rete nuovi rumors di rilievo. Secondo questi ultimi, questo nuovo inedito dispositivo di casa Apple potrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato tra circa un anno, ovvero durante il mese di settembre dell’anno 2026.

A rivelarlo, questa volta, è stato un nuovo report di JPMorgan. Questo andrebbe così a confermare le indiscrezioni che erano già state rivelate tempo fa sul noto portale Bloomberg. Secondo quanto è emerso, quindi, l’azienda starebbe ultimando i lavori di questo nuovo prodotto, il quale sarebbe quindi pronto ad arrivare in veste ufficiale sul mercato tra circa un anno. Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe quindi vedere la luce assieme ai prossimi smartphone di punta del colosso, ovvero la prossima serie di iPhone 18.

JPMorgan,però, non si è limitato a questo. Ha infatti rivelato che questo inedito foldable dovrebbe raggiungere entro l’anno 2028 un enorme numero di vendite, pari a ben 45 milioni di unità, mentre per il 2027 ci si aspetta una vendita di circa 10 milioni di unità.

Per il momento, si tratta come sempre di speculazioni ma quanto è emerso potrebbe coincidere con la realtà. Le altre aziende del settore, in primis Samsung, sono ormai anni che sono entrati prepotentemente nel settore dei device pieghevoli ed è ormai giunto il momento di Apple.