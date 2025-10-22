Nuovi occhiali Samsung su Android XR: eleganza, AI e design

Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Samsung svela i suoi occhiali intelligenti sviluppati con Google, Warby Parker e Gentle Monster, tra stile, comfort e potenza dell’intelligenza artificiale.

Durante l’evento dedicato al lancio del nuovo visore Samsung Galaxy XR, Samsung ha lasciato il pubblico senza parole. Accanto al visore, l’azienda ha svelato i primi dettagli sui futuri occhiali basati su Android XR, frutto di una collaborazione che unisce tecnologia, moda e intelligenza artificiale. L’idea è quella di offrire un dispositivo da indossare con naturalezza, pensato per la vita quotidiana. Il supporto diretto di Google conferisce solidità al progetto, mentre la collaborazione con Warby Parker e Gentle Monster aggiunge una dimensione estetica inedita. Due marchi che incarnano l’equilibrio tra design e innovazione.. Cosa si nasconde dietro quelle montature dal profilo sottile mostrate nel video di presentazione?

Tecnologia invisibile e stile Samsung

Secondo le prime anticipazioni, i nuovi occhiali Samsung non avrebbero un display integrato nella versione iniziale. Il concept ricorda molto i Ray-Ban Meta di prima generazione, con microfoni, altoparlanti e funzioni vocali sempre attive. L’interazione avverrebbe tramite comandi vocali, risposte sonore e proiezioni discrete, offrendo esperienze immersive ma naturali. Gli occhiali sarebbero capaci di tradurre in tempo reale, leggere messaggi, fornire indicazioni stradali o gestire chiamate senza toccare il telefono. La tecnologia  diventerebbe quasi invisibile, fusa nel design occhiali Samsung stessi. Si tratterebbe di un accessorio elegante, pensato per chi desidera coniugare AI e comfort, senza rinunciare allo stile.

Il filmato mostrato durante la presentazione Samsung ha svelato solo prototipi di montature. Nessun dettaglio tecnico, nessuna fotocamera visibile, soltanto linee pulite e materiali raffinati. Segno che il design finale è ancora in sviluppo, ma già promette equilibrio tra funzionalità e leggerezza. Alcuni analisti ipotizzano la presenza di due varianti: una più semplice, senza display, e una più avanzata, pronta a competere con i futuri Ray-Ban display previsti per il 2026. L’attesa cresce. Quale direzione sceglierà Samsung per fondere stile e tecnologia in un unico accessorio intelligente? Considerando quante sono le esperienze sempre più immersive, gli occhiali Samsung su Android XR sembrano voler ridefinire il modo di percepire la realtà aumentata. Eleganza, discrezione e intelligenza artificiale potrebbero presto incontrarsi in un solo sguardo.

Rossella Vitale

