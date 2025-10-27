EVO 150 di CoopVoce: giga e minuti illimitati a 6,50 €

Nel mercato della telefonia mobile, spesso caratterizzato da offerte complesse e un proliferare di clausole nascoste, emerge una proposta che punta sulla totale trasparenza e semplicità. CoopVoce lancia EVO 150, una tariffa pensata per l’utente che cerca chiarezza e un rapporto equilibrato tra costo e servizi, garantendo una stabilità tariffaria nel tempo.

CoopVoce EVO 150: 150 Giga e chiamate illimitate a 6,50 €

EVO 150 si configura come un pacchetto completo, ideato per soddisfare le esigenze di un uso intensivo dei servizi dati. L’offerta include un consistente volume di 150 Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile, affiancati da minuti illimitati per le chiamate e 1000 SMS. La proposta è veicolata a un costo fisso e definitivo: 6,50 € al mese, per sempre. Il principale elemento distintivo è la garanzia di blocco del prezzo, eliminando il rischio di rimodulazioni o aumenti tariffari successivi all’attivazione, una pratica che CoopVoce ha storicamente evitato.

L’operatore ha semplificato anche le modalità di sottoscrizione, offrendo all’utente la possibilità di scegliere tra due formati di SIM. È disponibile la tradizionale SIM fisica, con spedizione a domicilio inclusa nel prezzo di attivazione, oppure la moderna eSIM. Quest’ultima permette un’attivazione completamente digitale, immediata e gestibile interamente online, eliminando i tempi di attesa per la consegna. In entrambi i casi, i costi di attivazione e spedizione sono già compresi nel prezzo, mantenendo la promessa di trasparenza totale.

EVO 150, la tariffa chiara di CoopVoce

Anche l’utilizzo in ambito internazionale è stato reso intuitivo. Per i viaggi all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’offerta prevede l’utilizzo dell’intero bundle dati – i 150 Giga – alle stesse condizioni previste sul territorio nazionale. Questa piena fruizione è garantita per i primi trenta giorni di ogni periodo di viaggio all’estero, assicurando continuità di servizio senza l’applicazione di tariffe extra o la necessità di attivare opzioni aggiuntive.

A supporto dell’offerta, CoopVoce si affida a una rete con una copertura capillare, che raggiunge il 99,8% del territorio nazionale, garantendo una connessione stabile in tecnologia 4G. Il servizio include anche la funzionalità VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta definizione mantenendo attiva la connessione dati. La filosofia di servizio si estende all’assistenza clienti, accessibile 24 ore su 24 attraverso canali diversificati come chat, telefono e applicazione ufficiale, ribadendo l’impegno verso un’esperienza utente semplice e senza complicazioni. EVO 150 si posiziona così come una scelta orientata alla fiducia e alla libertà contrattuale.