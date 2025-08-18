POCO X8 Pro: le indiscrezioni dicono MediaTek Dimensity 8500

Negli ultimi giorni, una certificazione trapelata in Cina ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Si parla del Redmi Turbo 5, che potrebbe arrivare a livello mondiale come POCO X8 Pro. Le indiscrezioni provengono da una fonte ritenuta attendibile, Digital Chat Station, e indicano un possibile salto di qualità per la prossima generazione della serie X. Il cambiamento principale riguarderebbe il processore. Si abbandonerebbe il Dimensity 8400-Ultra, che è stato utilizzato sul POCO X7 Pro. Ed il nuovo modello dovrebbe montare il più recente MediaTek Dimensity 8500. Questo upgrade rappresenterebbe un miglioramento tangibile sia nelle prestazioni generali che nella gestione energetica del dispositivo.
POCO X8 Pro: materiali rinnovati e un posizionamento da protagonista nella fascia media
Non si tratta di un semplice refresh, ma di una revisione sostanziale. Anche il display potrebbe subire modifiche rilevanti. Si parla di un pannello LPS da 6,6 pollici, con bordi curvi su tutti i lati. Il nuovo schermo, secondo quanto trapelato, offrirà una resa cromatica più fedele e una maggiore efficienza nei consumi. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza per chi cerca qualità visiva e durata della batteria in un unico e solo dispositivo.
Oltre al chip e al display, un altro aspetto su cui POCO potrebbe intervenire è il design. Le indiscrezioni parlano di una possibile scocca in metallo, una scelta che segnerebbe un netto distacco rispetto alla generazione precedente. Il cambio di materiali aumenterebbe la percezione di qualità e robustezza, dando al POCO X8 Pro un aspetto più premium pur mantenendosi in una fascia di prezzo accessibile.
Non è ancora chiaro quando il dispositivo sarà annunciato ufficialmente. Tuttavia, l’intensificarsi dei rumor suggerisce che l’attesa potrebbe essere breve. Come sempre, è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela: fino a una comunicazione ufficiale da parte di POCO, si tratta pur sempre di speculazioni. Ma se confermate, le specifiche anticipate promettono uno smartphone capace di competere seriamente con i migliori medio gamma del 2025.