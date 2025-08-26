Honor GT 2 in arrivo con ben 24 GB di memoria RAM?

Il produttore tech Honor sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone appartenente alla gamma Honor GT. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Honor GT 2, il quale dovrebbe essere presentato in veste ufficiale sul mercato mobile durante un evento che si terrà presumibilmente tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2025. Mancano dunque ancora un po’ di mesi, eppure sono emerse in rete alcune indiscrezioni.

Honor GT 2 in arrivo con memoria RAM pari ad addirittura 24 GB?

La serie GT di Honor si è sempre caratterizzata per le elevate e anche il prossimo modello non farà eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, il prossimo top di gamma Honor GT 2 potrà vantare la presenza di tagli di memoria comprendenti addirittura fino a 24 GB di memoria RAM. Oltre a questo, sembra che non mancherà neppure il taglio di memoria con fino a 1 TB di storage interno.

Queste non sono però le uniche caratteristiche da vero top di gamma di questo dispositivo. In rete è infatti emerso che il nuovo smartphone del produttore tech Honor sarà alimentato da uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 di quinta generazione. Anche l’autonomia dovrebbe stupire gli utenti. Le indiscrezioni parlano infatti della presenza di una batteria con una enorme capienza, pari a ben 8800 mah. Gli utenti dovrebbero poi avere a disposizione il supporto alla ricarica rapida, che ci si aspetta sia almeno da 100W.

Si tratterebbe dunque di un upgrade importante rispetto al passato. Il suo predecessore, Honor GT, montava infatti una batteria sempre grande, ma con una capienza più piccola pari a 7200 mah. Il nuovo Honor GT 2 dovrebbe infine avere un display con tecnologia OLED LTPS da 6.7 pollici di diagonale con una elevatissima risoluzione pari a ben 1.5K.

C’è comunque ancora del tempo per scoprire nuovi dettagli sul prossimo device di casa Honor.