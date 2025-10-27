La nuova truffa WhatsApp che parte da un semplice like

WhatsApp ormai da tempo è nel mirino delle truffe online, che sfruttano la piattaforma con miliardi di utenti come un vero e proprio veicolo per diffondere frodi.

Tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea stanno attraversando un periodo difficile, a causa del diffondersi a macchia d’olio di truffe pericolose per gli utenti. La tipologia di truffe cambia in continuazione, proprio per cercare di non essere riconoscibili. In modo tale da spingere gli utenti a fornire informazioni personali, che verranno poi utilizzate per rubare del denaro.

WhatsApp sta cercando in tutti modi di arginare il problema, e con un nuovo aggiornamento sta per introdurre degli avvisi di sicurezza automatici, in tutti i casi in cui agli utenti verrà chiesto di ridividere lo schermo con un numero sconosciuto. Nonostante le precauzioni da parte delle piattaforme, le truffe continuano a circolare per il momento.

WhatsApp, ecco la nuova truffa a cui prestare attenzione

Distinguere una truffa da un messaggio innocuo è ormai abbastanza complicato, anche se tutti gli utenti sono ormai in allerta. Una delle ultime truffe che ha messo in difficoltà parecchi utenti, si basa sull’invito a mettere un like.

Gli utenti ricevono un messaggio con il seguente testo: “Ciao! Sto partecipando a un concorso, puoi mettermi un like per aiutarmi a vincere”. A questo messaggio in allegato viene inviato un link da aprire per accedere all’immagine da dover votare. Prima di votare, però, verrà chiesto agli utenti di compilare dei campi con le proprie informazioni personali, che riguardano anche credenziali di accesso a WhatsApp. Se gli utenti compilano quei campi, purtroppo potrebbero andare incontro, a problemi di diverso tipo, come anche perdere il proprio account di WhatsApp.

WhatsApp consiglia sempre agli utenti di non cliccare su nessun link che appaia sospetto. Ma soprattutto di non condividere nessun codice o informazioni personali nelle proprie chat.