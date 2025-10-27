OnePlus 15: arriva il nuovo sistema di raffreddamento “Glacier”

Il conto alla rovescia per il OnePlus 15 è quasi terminato. L’azienda ha infatti svelato nuovi dettagli sul suo prossimo smartphone di punta, confermando una delle innovazioni più interessanti del momento. Si tratta del sistema di raffreddamento Glacier, una tecnologia in grado di garantire migliori prestazioni e una gestione termica superiore. Il debutto ufficiale è previsto in Cina la prossima settimana. Invece, il lancio internazionale dovrebbe arrivare entro novembre.

OnePlus 15: Gaming Hand Cooling e Snapdragon 8 Elite Gen 5, potenza senza compromessi

Il sistema Glacier utilizza l’acciaio ultrasottile e può essere smontato manualmente per una manutenzione più efficiente. Secondo OnePlus, è in grado di dissipare il calore fino a due volte più velocemente rispetto alle generazioni precedenti. Al suo interno troviamo anche una nuova architettura di “condizionamento dell’aria del chip”. Quest’ultima gestisce il flusso termico attorno al processore in modo dinamico, riducendo i picchi di temperatura durante le sessioni più intense.

A completare il pacchetto c’è uno strato di aerogel “Glacier”. Ovvero un materiale isolante di derivazione aerospaziale pensato per mantenere la struttura sempre fredda al tatto anche dopo lunghe ore di utilizzo. OnePlus ha pensato anche ai videogiocatori, introducendo una modalità esclusiva chiamata Gaming Hand Cooling Model. Questo sistema prevede dieci zone termiche specifiche lungo la superficie del telefono per distribuire il calore in modo omogeneo e mantenere le dita sempre fresche durante il gioco.

Come processore il OnePlus15 presenterà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip che promette prestazioni record e una maggiore efficienza energetica. L’ azienda non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale, ma è lecito aspettarsi un posizionamento nella fascia alta del mercato, in linea con le ambizioni del brand. L’attesa per il suo debutto cresce di giorno in giorno, e se le promesse saranno mantenute, il OnePlus 15 potrebbe diventare uno dei riferimenti più assoluti del 2025 nel mondo Android.