Mercedes Classe C elettrica: la nuova berlina a zero emissioni

Mercedes-Benz spinge sempre di più verso l’elettrificazione e si prepara a lanciare una nuova protagonista nel settore premium. Si tratta della Classe C elettrica, erede diretta della berlina più venduta del marchio. Tale modello, atteso per il 2026, è stato avvistato durante i test su strada in una versione ancora nascosta ma già molto promettente. Le prime immagini mostrano un design nuovo, ispirato alla recente GLC elettrica, con una griglia frontale ridisegnata e fari a firma luminosa a stella.

Mercedes Classe C elettrica: tecnologia di nuova generazione e architettura a 800 volt

Il prototipo intercettato potrebbe appartenere alla versione AMG, concepita per offrire prestazioni di livello superiore. Pur non essendoci ancora conferme ufficiali, le prime indiscrezioni parlano di un sistema a tre motori elettrici, due posteriori e uno anteriore, per una potenza complessiva di oltre 600CV. Un pacchetto tecnico che le consentirebbe di competere direttamente con la futura BMW i3, la sua rivale storica.

Sotto la carrozzeria, la nuova Classe C elettrica sfrutterà la piattaforma MB.EA, la stessa già utilizzata per la GLC elettrica. Ciò garantirà un’architettura a 800volt, compatibile con ricariche ultra-rapide e con le più recenti tecnologie di gestione dell’energia. All’interno, ci si aspetta un ambiente digitale di alto livello. Sono infatti presenti ampi schermi integrati e un sistema di intrattenimento basato sull’ultima generazione del software Mercedes.

Anche se il muletto avvistato presenta ancora elementi provvisori emergono già le linee eleganti e proporzionate della futura berlina. La parte posteriore mostra gruppi ottici a forma di stella e un piccolo spoiler integrato, confermando la vocazione sportiva del modello. Nei prossimi mesi, con l’avanzare dei test, dovrebbero arrivare ulteriori dettagli su motori, autonomie e configurazioni definitive. Insomma, la nuova Mercedes Classe C elettrica rappresenta un passo importante nella strategia “Electric Only” del marchio, con l’obiettivo di combinare prestazioni, lusso e sostenibilità. Il conto alla rovescia verso il 2026 è ufficialmente iniziato.